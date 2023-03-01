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木棒聯賽／張元愷後援好投 大理擊敗高苑晉8強

中央社／ 嘉義1日電
理高中與高苑工商交手，大理投手張元愷今天後援5.2局無失分、好投壓制，大理4局抓準機會靠著失誤跑回致勝分，終場以1比0拿勝晉級8強。 圖／學生棒球運動聯盟提供
理高中與高苑工商交手，大理投手張元愷今天後援5.2局無失分、好投壓制，大理4局抓準機會靠著失誤跑回致勝分，終場以1比0拿勝晉級8強。 圖／學生棒球運動聯盟提供

高中木棒聯賽第4階段開打，大理高中與高苑工商交手，大理投手張元愷今天後援5.2局無失分、好投壓制，大理4局抓準機會靠著失誤跑回致勝分，終場以1比0拿勝晉級8強。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽今天開打，大理高中與高苑工商交手，前3局打完兩隊都沒有拿下分數。

大理4局有攻勢，靠著周翔立、謝孟廷接連安打，2人出局後高苑守備失誤，讓大理跑回關鍵1分；大理後援投手張元愷今天2局就提前上班、守住失分危機，總計用61球投5.2局，被敲2支安打，投出3次三振、3次觸身球保送，無失分、幫助球隊守住勝利。

大理總教練黃文生表示，面對低比分的比賽，很早就提醒張元愷要隨時準備好，有狀況就當機立斷換投，張元愷也沒有辜負教練團期待、幫助球隊搶下勝利。

大理上一次闖進木棒聯賽8強是108學年度，當年拿下第8名，今天擊敗高苑再闖8強，明天將與普門中學交手、爭取4強門票。

壽山高中今天與北科附工交手，兩隊7局打完0比0僵持不下，延長賽突破僵局制8局上，壽山高中靠著短打推進、滾地球跑回1分。

8局下壽山高中後援投手黃侰程1人出局後連飆2K穩守，率隊以1比0拿勝、晉級8強，將與鶯歌工商交手爭4強門票。

高苑工商 普門中學

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