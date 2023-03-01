經典賽／古巴還沒完全體 中華隊餅總保持戒心

古巴隊昨天以4：0擊敗味全龍，拿下來台後熱身賽首勝，這三場比賽中華隊教練團都有觀察，總教練「大餅」林岳平更指出：「古巴隊會藏。」目前看得出投手戰力強悍，但野手要等大聯盟球員到了才能準確評估。

古巴雖在台前兩場都輸球，與日職球隊交手也是狀況起伏大，但餅總認為，古巴隊還不是完全體，「要真正比賽才看得出實力，他們在日本的比賽也是，都是觀察個人比賽狀態，比較少團隊作戰。」

古巴投手群昨天飆出16次三振壓制龍隊，在牛棚上來前搶分幾乎是共識，林岳平也點出，古巴投手確實強悍，但野手目前看來還沒到位，加上還有4名大聯盟野手沒到，要5日開始的官辦熱身賽觀察才更準。

但目前4棒迪斯派（Alfredo Despaigne）的「航母級」打擊能力，已經獲得關注，餅總說，他本來就是強拉型的重砲，失投或是內角高球就很危險，「就看投手怎麼將球控制在安全位置。」