快訊

載運500公斤黃金被劫機？「少年股神」神隱逃亡海外遭通緝

高虹安點名涉及新竹棒球場缺失 內政部次長吳堂安回應

建中畢旅甫結束 驚傳一班32名學生有14人確診

經典賽／古巴還沒完全體 中華隊餅總保持戒心

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

古巴隊昨天以4：0擊敗味全龍，拿下來台後熱身賽首勝，這三場比賽中華隊教練團都有觀察，總教練「大餅」林岳平更指出：「古巴隊會藏。」目前看得出投手戰力強悍，但野手要等大聯盟球員到了才能準確評估。

古巴雖在台前兩場都輸球，與日職球隊交手也是狀況起伏大，但餅總認為，古巴隊還不是完全體，「要真正比賽才看得出實力，他們在日本的比賽也是，都是觀察個人比賽狀態，比較少團隊作戰。」

古巴投手群昨天飆出16次三振壓制龍隊，在牛棚上來前搶分幾乎是共識，林岳平也點出，古巴投手確實強悍，但野手目前看來還沒到位，加上還有4名大聯盟野手沒到，要5日開始的官辦熱身賽觀察才更準。

但目前4棒迪斯派（Alfredo Despaigne）的「航母級」打擊能力，已經獲得關注，餅總說，他本來就是強拉型的重砲，失投或是內角高球就很危險，「就看投手怎麼將球控制在安全位置。」

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

延伸閱讀

經典賽／鄧愷威搭上飛機了！2日會合中華隊、5日登板

經典賽／連兩天同狀況出錯 餅總點評投打守就位但作戰不完美

經典賽／破解地獄賽程別無他法 餅總：都是職業選手

經典賽／江少慶找回省球路線 餅總讚：投得漂亮

相關新聞

經典賽／古巴還沒完全體 中華隊餅總保持戒心

古巴隊昨天以4：0擊敗味全龍，拿下來台後熱身賽首勝，這三場比賽中華隊教練團都有觀察，總教練「大餅」林岳平更指出：「古巴隊...

中職／新球季賽程出爐 沒有新竹球場

2023中華職棒例行賽賽程今天公布，開幕戰將於4月1日在台中洲際棒球場開打，由去年台灣大賽組合中信兄弟對決樂天桃猿，確定...

中職／還沒在投手丘上證明自己 兄弟陳琥先和野手訓練獲益多

陳琥2016年獲得中信兄弟隊第1指名，被視為投手丘上的明日之星。不過多年過去始終無法站穩一軍，他近期因手部傷勢尚未恢復，先和野手一起訓練，更在先前面對統一獅隊的熱身賽中，以打者身分上場，對此球團也發布

木棒聯賽／穀保捕手張鐿騰攻守佳 接拿球比宋嘉翔快

高中木棒聯賽第4階段開打，穀保家商捕手張鐿騰攻守有表現，單場1安1保送1打點，是否選秀還在考慮中；總教練周宗志稱讚張鐿騰...

木棒聯賽／穀保林佳緯關鍵二壘打建功 找方法應戰左投

高中木棒聯賽第4階段開打，穀保家商與南英商工比賽前半段打得辛苦，5局林佳緯打帶跑戰術敲出二壘打是攻勢串聯關鍵，率隊搶勝晉...

木棒聯賽／穀保擊敗南英 8強再碰平鎮

高中木棒聯賽第4階段今天開打，穀保家商與南英商工交手，穀保比賽前半段落後，5局林佳緯關鍵二壘打串聯攻勢，穀保單局攻下4分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦