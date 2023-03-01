快訊

載運500公斤黃金被劫機？「少年股神」神隱逃亡海外遭通緝

高虹安點名涉及新竹棒球場缺失 內政部次長吳堂安回應

建中畢旅甫結束 驚傳一班32名學生有14人確診

中職／新球季賽程出爐 沒有新竹球場

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職公布新球季賽程，確定沒有新竹球場。 圖／聯合報系資料照片
中職公布新球季賽程，確定沒有新竹球場。 圖／聯合報系資料照片

2023中華職棒例行賽賽程今天公布，開幕戰將於4月1日在台中洲際棒球場開打，由去年台灣大賽組合中信兄弟對決樂天桃猿，確定的是沒有安排新竹球場作為比賽場地。

2023中職例行賽共安排300場賽事，每隊出賽120場，包含60場主場賽事，球隊間相互對戰各30場，不過去年引發爭議的新竹球場今年沒有列入，味全龍隊新球季安排主場分別是天母49場、斗六7場、嘉義市1場、花蓮3場。

3月29日中職官辦熱身賽結束後，一軍開幕戰緊接著在4月1日下午5點在台中洲際棒球場點燃戰火，由中信兄弟迎戰樂天桃猿。

隔日桃園棒球場首戰由樂天桃猿對戰富邦悍將，中信兄弟則繼續在洲際主場交手味全龍；統一獅台南主場首戰安排在4月3日與中信兄弟交戰，同日富邦悍將回到新莊球場對戰味全龍。

清明連假賽事不間斷，4月4日澄清湖棒球場首戰，由統一獅與中信兄弟交手。4月7日味全龍迎來首場主場賽事，在天母球場迎戰中信兄弟。4月25日味全龍將在斗六主場與統一獅對戰。4月27日味全龍則移動至嘉義市立棒球場與富邦悍將交戰。

5月2日至5日統一獅移師後山花蓮棒球場與中信兄弟及味全龍展開對決。5月19日至21日，輪到味全龍當家來到花蓮棒球場與統一獅進行三連戰。

下半季賽程將於7月14日開打， 7月25日至27日，台東棒球場再度迎來比賽，由中信兄弟交手統一獅及樂天桃猿，今年的中華職棒賽程全台走透透。

2023中職例行賽事共安排在全台10座棒球場舉行，4月9日至5月14日的周日賽事仍安排於下午兩點開打，另外，天母球場非假日開打時間調整至晚上6點半開賽，也請球迷朋友特別注意。

棒球 中信兄弟 味全龍

延伸閱讀

中職／還沒在投手丘上證明自己 兄弟陳琥先和野手訓練獲益多

中職／宇宙邦贏不僥倖 富藍戈：投手好投+古巴非完整體

影／經典賽熱身賽 中華隊擊敗味全龍熱身賽全勝

經典賽／江坤宇超前安逆轉中信兄弟 中華隊7連勝

相關新聞

中職／新球季賽程出爐 沒有新竹球場

2023中華職棒例行賽賽程今天公布，開幕戰將於4月1日在台中洲際棒球場開打，由去年台灣大賽組合中信兄弟對決樂天桃猿，確定...

中職／還沒在投手丘上證明自己 兄弟陳琥先和野手訓練獲益多

陳琥2016年獲得中信兄弟隊第1指名，被視為投手丘上的明日之星。不過多年過去始終無法站穩一軍，他近期因手部傷勢尚未恢復，先和野手一起訓練，更在先前面對統一獅隊的熱身賽中，以打者身分上場，對此球團也發布

木棒聯賽／穀保捕手張鐿騰攻守佳 接拿球比宋嘉翔快

高中木棒聯賽第4階段開打，穀保家商捕手張鐿騰攻守有表現，單場1安1保送1打點，是否選秀還在考慮中；總教練周宗志稱讚張鐿騰...

木棒聯賽／穀保林佳緯關鍵二壘打建功 找方法應戰左投

高中木棒聯賽第4階段開打，穀保家商與南英商工比賽前半段打得辛苦，5局林佳緯打帶跑戰術敲出二壘打是攻勢串聯關鍵，率隊搶勝晉...

木棒聯賽／穀保擊敗南英 8強再碰平鎮

高中木棒聯賽第4階段今天開打，穀保家商與南英商工交手，穀保比賽前半段落後，5局林佳緯關鍵二壘打串聯攻勢，穀保單局攻下4分...

中職／餅總缺牛棚教練時想起他 廖文揚換個身分返獅營

統一獅隊本季教練團生力軍，除了兩名外籍教練玉木朋孝與馬修爾外，還找回廖文揚擔任二軍牛棚教練，吳桀睿則因肩傷退役，擔綱基地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦