中職／新球季賽程出爐 沒有新竹球場

2023中華職棒例行賽賽程今天公布，開幕戰將於4月1日在台中洲際棒球場開打，由去年台灣大賽組合中信兄弟對決樂天桃猿，確定的是沒有安排新竹球場作為比賽場地。

2023中職例行賽共安排300場賽事，每隊出賽120場，包含60場主場賽事，球隊間相互對戰各30場，不過去年引發爭議的新竹球場今年沒有列入，味全龍隊新球季安排主場分別是天母49場、斗六7場、嘉義市1場、花蓮3場。

3月29日中職官辦熱身賽結束後，一軍開幕戰緊接著在4月1日下午5點在台中洲際棒球場點燃戰火，由中信兄弟迎戰樂天桃猿。

隔日桃園棒球場首戰由樂天桃猿對戰富邦悍將，中信兄弟則繼續在洲際主場交手味全龍；統一獅台南主場首戰安排在4月3日與中信兄弟交戰，同日富邦悍將回到新莊球場對戰味全龍。

清明連假賽事不間斷，4月4日澄清湖棒球場首戰，由統一獅與中信兄弟交手。4月7日味全龍迎來首場主場賽事，在天母球場迎戰中信兄弟。4月25日味全龍將在斗六主場與統一獅對戰。4月27日味全龍則移動至嘉義市立棒球場與富邦悍將交戰。

5月2日至5日統一獅移師後山花蓮棒球場與中信兄弟及味全龍展開對決。5月19日至21日，輪到味全龍當家來到花蓮棒球場與統一獅進行三連戰。

下半季賽程將於7月14日開打， 7月25日至27日，台東棒球場再度迎來比賽，由中信兄弟交手統一獅及樂天桃猿，今年的中華職棒賽程全台走透透。

2023中職例行賽事共安排在全台10座棒球場舉行，4月9日至5月14日的周日賽事仍安排於下午兩點開打，另外，天母球場非假日開打時間調整至晚上6點半開賽，也請球迷朋友特別注意。