木棒聯賽／東體陽崧儒完封勝 獻吻感謝陽念祖
高中木棒聯賽台東體中陽崧儒投出代表作，今天7局完封成德高中、率隊晉級8強，投出目前為止高中生涯代表作，賽後感謝游擊手陽念祖美技幫忙、送上一吻。
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽今天開打，台東體中與成德高中交手，台東體中派出高二投手陽崧儒先發，總計用82球完投7局，被敲出3支安打，投出4次三振、無失分，是總教練陳峰岳口中的「大功臣」。
陽崧儒球速不快，但有不錯的變化球，還有決勝球滑球，陳峰岳表示，賽前有情蒐，成德團隊打擊率很高，但打者對於球速慢的投手掌握不好，今天關鍵比賽讓陽崧儒先發展現不錯的壓制力。
陳峰岳表示，陽崧儒今天做得好的部分是好球數都有先搶到，丟進去讓打者打不好，成德打者今天很多顆球沒有跟好、把球打高形成出局數。
陽崧儒投出高中生涯目前為止的代表作，賽後也感謝隊友守備幫忙，陽念祖4局美技守備瓦解成德攻勢是關鍵，陽崧儒開心的直喊：「陽念祖又帥又強萬人迷」，還不忘獻上一吻。
陽崧儒表示，今天策略是變化球為主，沒有想過可以投幾局，一局一局、一球一球慢慢來，交給守備員幫忙，上一次投7局完封勝已經是國小打小馬少棒縣內選拔賽。
陽崧儒提到，國中以後援定位為主，高一投球表現其實不好，高二主動跟教練說想要投先發，為了成為稱職的先發投手，每晚都會去加強重量訓練約1個小時、強化體能，高中階段投球穩定性進步很多，最有信心的部分是變化球和投球的位置。
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