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木棒聯賽／東體陽念祖「海豚飛躍式」美技 盜壘想挑戰張翔

中央社／ 嘉義1日電
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事，台東體中陽念祖1日比賽攻守有表現，單場2安有長打，游擊守備有「海豚飛躍式」飛撲美技，助隊晉級8強。 中央社
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事，台東體中陽念祖1日比賽攻守有表現，單場2安有長打，游擊守備有「海豚飛躍式」飛撲美技，助隊晉級8強。 中央社

高中木棒聯賽台東體中陽念祖攻守有表現，單場2安有長打，游擊守備有「海豚飛躍式」飛撲美技，助隊晉級8強；陽念祖高三展現長程火力，對腳程有信心、笑說想要盜壘挑戰表哥張翔。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽今天開打，台東體中今天與成德高中交手，台東體中陽念祖先發打2棒、守游擊，1局敲出安打推進攻勢，5局敲出二壘打，單場3打數敲出2支安打。

4局成德進攻一壘有人危機，成德打帶跑戰術，打者敲出游擊方向平飛球，陽念祖飛撲接殺再起身傳一壘完成雙殺，替投手守住可能失分危機，先發投手陽崧儒笑說：「那個守備看到快哭了，是海豚飛躍式的飛撲美技」。

高三的陽念祖關鍵比賽攻守有表現，今年畢業將挑戰中職選秀，台東體中總教練陳峰岳表示，陽念祖的運動能力好， 高二升高三重量訓練上下功夫，慢慢轉型成中長程砲火的打者，雖然體型上看起來單薄，但此次木棒聯賽成長很多。

陽念祖在第2階段比賽時曾在高雄立德棒球場開轟，陳峰岳表示，游擊有長程砲火的球員少，陽念祖現在身體還沒有變壯，但他有條件，如果有機會進入職棒、天花板很高。

陽念祖表示，高一高二沒有開轟過，高三照著教練團給的重量課表做，也會自己多加練一點，力量上變更好、慢慢打出長打，此次木棒聯賽沒有想太多，希望把平常訓練的東西發揮出來，每場比賽都當作最後一場打。

陽念祖高一高二時游擊守備比較沒信心，以三壘守備為主，高三之後回到游擊位置，訓練中要求自己，看到網路上有美技守備的影片也會特別看一下，希望可以把握機會。

畢業要挑戰選秀，陽念祖自評腳程是優勢，他的表哥是中職統一獅隊捕手張翔，他笑說想要挑戰表哥、盜張翔的壘，張翔也會提醒他多吃一點，回到台東時都會買很多東西「餵食」陽念祖；陽念祖希望守備的腳步和傳球穩定度提升、打擊策略也要加強。

中職 選秀

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