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木棒聯賽／東體情蒐布陣小卡奏效 連4屆闖8強

中央社／ 嘉義1日電
，台東體中陽崧儒（圖）投出7局完封勝，率隊以2比0拿勝，晉級8強。 中央社
，台東體中陽崧儒（圖）投出7局完封勝，率隊以2比0拿勝，晉級8強。 中央社

高中木棒聯賽第4階段台東體中陽崧儒今天投出7局完封勝，率隊以2比0擊敗成德高中，連4屆晉級8強，面對打擊實力不錯的成德可以搶勝，總教練陳峰岳透露有情蒐布陣小卡幫忙。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽今天開打，台東體中與成德高中交手，台東體中高二投手陽崧儒展現大將之風，用82球完投7局，被敲出3支安打，投出4次三振、無失分，總教練陳峰岳直言：「他是大功臣。」

台東體中今天開賽把握機會搶分，杜禹鋒率先敲出二壘打、陽念祖安打推進，再靠著投手犯規跑回第一分，2人出局後陳佳賢安打，替球隊多添1分保險分。

成德高中打擊實力不錯，今天可以有效壓制，陳峰岳表示，賽前的情蒐得到不錯成效，知道成德面對球速慢的投手打不好，陽崧儒還有縱向的變化球可以運用，無論搶好球數、對決都可以使用。

除了投手好表現，今天台東體中守備也很幫忙，陳峰岳表示，球員口袋都有情蒐小卡片，可以隨時拿出來看，在守備布陣上收到不錯的效果，這樣的方式其實一直都有使用，面對五五波實力接近的比賽，情蒐就顯得特別重要。

台東體中連4屆木棒聯賽闖進8強，明天將與美和中學交手，陳峰岳表示，目前還沒有跟美和打過，印象中美和球員以高一、高二為主體，東體的球員以高二、高三為主，很多球員從高一開始就是木棒組成員，經驗上應該是東體的球員比較好，「穩紮穩打、該拿的打出來、該給的就給。」

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