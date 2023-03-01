中職／還沒在投手丘上證明自己 兄弟陳琥先和野手訓練獲益多

陳琥2016年獲得中信兄弟隊第1指名，被視為投手丘上的明日之星。不過多年過去始終無法站穩一軍，他近期因手部傷勢尚未恢復，先和野手一起訓練，更在先前面對統一獅隊的熱身賽中，以打者身分上場，對此球團也發布訪問影片解釋現況。

陳琥進入職棒後，表現不如預期，也受到一些傷勢影響，生涯在一軍僅出賽35場，成績5勝8敗、防禦率4.96，去年更是沒有一軍出賽紀錄。

昨天中信兄弟官方Youtube頻道釋出陳琥的訪問影片，陳琥解釋自身目前狀況，「因為最近手的狀況，還沒辦法跟著投手做訓練，進度沒辦法跟上，所以就先去野手那邊練，維持一些體能，然後再慢慢增加投球這邊的強度。」

陳琥表示這段時間收穫良多，「也是會學到很多新的東西啊，會跟一些打者的學長討論投手的策略，要怎麼去對付，那時候就會反過來想，『如果自己是投手的話，會怎麼丟』。」

除了打擊外，陳琥也從跑壘的訓練學到很多，「像跑壘這部分，也是有跟著下去學，跑者是怎麼去抓投手的習慣啊，他們注意的點在哪裡，如果我當投手，就是不要讓跑者抓到我這些破綻，所以我經過這些學習之後，我可能會多了這麼一項優勢。」

另外，陳琥也透露野手守備練習提升下盤及移動能力，「我覺得對投球應該也是會有幫助，因為現在我在下盤這些東西，跟著野手一起做，但是我在丟球的課表上面，是以投手這邊的進度去做調整，兩邊的課表都要做，做了一陣子之後在丟球上，也會試著去加入在野手這邊的感覺去丟。」

陳琥在訪問最後許願，「希望手的狀況能趕快好起來，然後期待能趕快回到投手丘。」