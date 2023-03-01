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木棒聯賽／穀保捕手張鐿騰攻守佳 接拿球比宋嘉翔快

中央社／ 嘉義1日電
高中木棒聯賽第4階段12強賽1日開打，穀保家商捕手張鐿騰（圖）攻守有表現，單場1安打、1保送、1打點。 中央社
高中木棒聯賽第4階段12強賽1日開打，穀保家商捕手張鐿騰（圖）攻守有表現，單場1安打、1保送、1打點。 中央社

高中木棒聯賽第4階段開打，穀保家商捕手張鐿騰攻守有表現，單場1安1保送1打點，是否選秀還在考慮中；總教練周宗志稱讚張鐿騰的阻殺能力，點出守備接拿球的動作比樂天桃猿隊宋嘉翔快。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽今天開打，穀保家商首戰與南英商工交手，穀保由張鐿騰先發蹲捕、打6棒，張鐿騰2局敲出安打推進，4局選到四壞保送，5局敲出滾地球送回球隊超前分，今天單場1安1打點1保送。

穀保總教練周宗志表示，去年陣中雖然還有畢業學長宋嘉翔，但有些重要比賽會讓張鐿騰蹲捕，銜接上不會有太大的問題，張鐿騰目前高三，現在陣中4名捕手中，張鐿騰打擊狀況不錯，重要的比賽也都會重用他。

周宗志表示，張鐿騰的阻殺能力不錯，跟畢業學長、中職樂天桃猿隊去年選秀首輪指名宋嘉翔有點像，在高中生這個階段來看臂力算很不錯，張鐿騰的接球、拿球動作甚至比宋嘉翔快。

張鐿騰自評木棒聯賽第3階段狀況不好，備戰第4階段時也有調整揮棒動作，守備部分最有信心的是傳球臂力，但接球還要加強。聽到教練評價自己接拿球比宋嘉翔快，張鐿騰謙虛地說：「還是宋嘉翔比較厲害，尤其傳球很平，感覺是用射的，要叫他一聲哥。」

對於畢業之後的打算，張鐿騰表示，要投入中職選秀或是讀大學目前還在考慮中，要看木棒聯賽的表現再來決定。

穀保家商 樂天桃猿 選秀

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