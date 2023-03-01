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木棒聯賽／穀保林佳緯關鍵二壘打建功 找方法應戰左投

中央社／ 記者謝靜雯嘉義1日電
高中木棒聯賽第4階段開打，穀保家商與南英商工比賽前半段打得辛苦，5局穀保林佳緯（圖）打帶跑戰術敲出二壘打是攻勢串聯關鍵，率隊搶勝晉級。 中央社
高中木棒聯賽第4階段開打，穀保家商與南英商工比賽前半段打得辛苦，5局穀保林佳緯（圖）打帶跑戰術敲出二壘打是攻勢串聯關鍵，率隊搶勝晉級。 中央社

高中木棒聯賽第4階段開打，穀保家商與南英商工比賽前半段打得辛苦，5局林佳緯打帶跑戰術敲出二壘打是攻勢串聯關鍵，率隊搶勝晉級，比賽後半段各隊多用左投應戰會想辦法適應。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽今天開打，穀保家商與南英商工比賽前4局打完，穀保1比2落後，穀保5局有攻勢，邱鑫率先敲安，靠滾地球推進、再靠失誤跑回追平分，林佳緯打帶跑戰術敲出二壘打、攻勢串聯，被總教練周宗志點名是打線關鍵。

穀保5局靠著2安、接連四壞保送、南英守備失誤，單局攻下4分、奠定勝基，終場以5比3拿勝；林佳緯今天單場4打數敲出1支二壘打。

林佳緯表示，今天每個打席上去揮擊的感覺其實都不算很順暢，可能是第4階段第一場比賽，狀況還沒有調整到最好，5局上場打擊，想著碰到球、推進壘上跑者就好，抓到外角偏高的壞球碰出去，一開始以為是界外，看到教練的手勢才發現是安打。

穀保擊敗南英晉級8強，將再與平鎮高中交手，林佳緯表示，上一階段碰到平鎮，擊球點其實不錯、跟球的感覺也有掌握到，只是結果沒有很好。

周宗志有提到，備戰第4階段比賽時，有請大學隊和社會隊的左投支援訓練，被問起對於左投的掌握，左打的林佳緯表示，打右投和左投落差不大，但感覺還是不太一樣，但木棒打到後半段，對手派左投對戰的機會增加，還是要想辦法適應。

林佳緯是可投可打的好手，但近期幾乎沒有登板投球，林佳緯表示，球探有提到打擊比較有發展性，自己沒有特別的偏好，至於畢業後發展，如果有旅外機會當然會想要拚看看。

穀保家商 平鎮高中

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