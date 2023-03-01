木棒聯賽／穀保擊敗南英 8強再碰平鎮
高中木棒聯賽第4階段今天開打，穀保家商與南英商工交手，穀保比賽前半段落後，5局林佳緯關鍵二壘打串聯攻勢，穀保單局攻下4分、以5比3拿勝晉級，8強將再與平鎮高中碰頭。
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽開打，穀保家商今天與南英商工交手，穀保家商2局下有攻勢，靠著孫易磊二壘打、張鐿騰安打推進，宋柏翰高飛犧牲打先馳得點。
南英3局上靠著顏亞昱適時安打、一棒2分翻轉戰局，穀保比賽前半段受制於南英先發左投吳承翰壓制，4局打完1比2落後。
穀保5局下再起攻勢，邱鑫率先敲安，靠滾地球推進、再靠失誤跑回追平分，林佳緯關鍵二壘打攻勢串聯，再靠著保送、滾地球跑回超前分，穀保抓準南英投手控球有狀況，接連選到3次四壞保送多拿2分保險分。
南英6局1人出局後靠著安打、失誤、滾地球追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗、12強止步。
穀保中繼投手張峻瑋投3.1局被敲5支安打，投出4次三振、1次觸身球保送，失掉1分非責失分，最快球速151公里、拿下勝投。
今天比賽前半段打得辛苦，穀保總教練周宗志表示，上一個階段碰到南英時就是遇到吳承翰，打者對吳承翰的球掌握不好，有預期今天會遇到同樣的投手，第4階段比賽開打前有請大學隊和社會隊的左投協助調整，打者今天有幾顆球掌握不錯、只是落點不好。
周宗志不擔心打線對於左投掌握有落差，也點名陣中左打邱鑫、林佳緯、孫易磊、宋柏翰其實打左投都打得不錯。
穀保目前為止本屆木棒聯賽唯一1敗就是輸給平鎮，明天8強又要強碰，周宗志表示只是早遇到、晚遇到的問題，提醒球員把該做的本分做好就好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言