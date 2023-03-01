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木棒聯賽／穀保擊敗南英 8強再碰平鎮

中央社／ 嘉義1日電
高中木棒聯賽第4階段1日開打，穀保家商與南英商工交手，穀保靠著投手張峻瑋中繼好投、以5比3拿勝晉級，8強將再與平鎮高中碰頭。 中央社
高中木棒聯賽第4階段1日開打，穀保家商與南英商工交手，穀保靠著投手張峻瑋中繼好投、以5比3拿勝晉級，8強將再與平鎮高中碰頭。 中央社

高中木棒聯賽第4階段今天開打，穀保家商與南英商工交手，穀保比賽前半段落後，5局林佳緯關鍵二壘打串聯攻勢，穀保單局攻下4分、以5比3拿勝晉級，8強將再與平鎮高中碰頭。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽開打，穀保家商今天與南英商工交手，穀保家商2局下有攻勢，靠著孫易磊二壘打、張鐿騰安打推進，宋柏翰高飛犧牲打先馳得點。

南英3局上靠著顏亞昱適時安打、一棒2分翻轉戰局，穀保比賽前半段受制於南英先發左投吳承翰壓制，4局打完1比2落後。

穀保5局下再起攻勢，邱鑫率先敲安，靠滾地球推進、再靠失誤跑回追平分，林佳緯關鍵二壘打攻勢串聯，再靠著保送、滾地球跑回超前分，穀保抓準南英投手控球有狀況，接連選到3次四壞保送多拿2分保險分。

南英6局1人出局後靠著安打、失誤、滾地球追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗、12強止步。

穀保中繼投手張峻瑋投3.1局被敲5支安打，投出4次三振、1次觸身球保送，失掉1分非責失分，最快球速151公里、拿下勝投。

今天比賽前半段打得辛苦，穀保總教練周宗志表示，上一個階段碰到南英時就是遇到吳承翰，打者對吳承翰的球掌握不好，有預期今天會遇到同樣的投手，第4階段比賽開打前有請大學隊和社會隊的左投協助調整，打者今天有幾顆球掌握不錯、只是落點不好。

周宗志不擔心打線對於左投掌握有落差，也點名陣中左打邱鑫、林佳緯、孫易磊、宋柏翰其實打左投都打得不錯。

穀保目前為止本屆木棒聯賽唯一1敗就是輸給平鎮，明天8強又要強碰，周宗志表示只是早遇到、晚遇到的問題，提醒球員把該做的本分做好就好。

穀保家商 平鎮高中

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