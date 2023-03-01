經典賽／神秘巴拿馬30人名單揭曉 5大聯盟+1前中職洋投
世界棒球經典賽將在3月8日開打，中華隊首戰對手巴拿馬隊今天公布最終30人名單，其中有5名現役大聯盟球員，還有前中信兄弟洋投洋投奧特羅（Andy Otero）。
巴拿馬隊最終名單中，少了原本列入的國民隊投手艾斯皮諾（Paolo Espino），他在日前曾解釋，要來台灣打經典賽實在太遠，會讓他缺席過多春訓，但若晉級到四強若有機會需要他，依然會效力。
巴拿馬現役大聯盟球員包括天使隊投手巴雷亞（Jaime Barria）、釀酒人隊投手賈拉（Javy Guerra）、洛磯隊投手勞倫斯（Justin Lawrence）、光芒隊捕手貝騰柯特（Christian Bethancourt）及金鶯隊二壘手阿勞茲（Jonathan Arauz）等5人。
此外，巴拿馬陣中還有多名前大聯盟球員，像是前費城人隊投手岡薩雷茲（Severino Gonzalez）、前響尾蛇隊投手戴加多（Randall Delgado）、梅西亞（Humberto Mejia），前藍鳥隊投手羅梅洛（Davis Romero），以及前紐約大都會隊游擊手塔哈達（Ruben Tejada）、前紅人隊內野手科多瓦（Allen Cordoba）。
去年效力兄弟的奧特羅也在名單中，他在去年洋將登錄大限前加盟，一軍出賽5場，成績是2勝1敗、防禦率4.05，但最終未被帶進季後賽。
梅西亞被視為巴拿馬第二號投手，他表示，球隊帶著很高的期待飛往台灣，「有很多可能性，大家都在同一個起跑點，我們有不錯的機會，相信會有好結果。」
梅西亞認為，要取得晉級資格需要擊敗中華隊和荷蘭，但也不能輕忽古巴的影響力，「我們不會低估任何人，必須要全力以赴。」
2023經典賽巴拿馬隊30人名單：
投手: Jaime Barría, Javier Guerra, Justin Lawrence, Alberto Baldonado, Matt Hardy, Andy Otero, Humberto Mejía, James González, Randall Delgado, Severino González, Alberto Guerrero, Davis Romero, Wilfredo Pereira y Harold Araúz.
捕手: Christian Bethancourth, Carlos Sánchez, Pedro Aguilar.
內野手: Jonathan Araúz, Rubén Tejada, Edgard Muñoz, Joshwan Wright, José Caballero, Erasmo Caballero, Gerald Chin y Allen Córdoba.
外野手: José Ramos, Rodrigo Orozco, Luis Castillo, Johnny Santos y Jhadiel Santamaría.
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