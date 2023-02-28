中職／餅總缺牛棚教練時想起他 廖文揚換個身分返獅營

統一獅隊本季教練團生力軍，除了兩名外籍教練玉木朋孝與馬修爾外，還找回廖文揚擔任二軍牛棚教練，吳桀睿則因肩傷退役，擔綱基地訓練教練，負責傷兵復健，兩人從選手變成教練，身分轉換後都有新的挑戰。

廖文揚2019年季後在擴編選秀被味全龍隊挑走，去年季後未被放在60人名單內，恰巧前東家有牛棚教練缺額，總教練林岳平詢問廖文揚意願，能回到熟悉環境，廖文揚也開心再續前緣。

廖文揚表示，雖然與年輕投手比較不熟，但他會與鄭博壬、羅錦龍與賴泊凱三位投手教練互相協助配合，提醒選手該注意的地方。陣中還有許多他過去的老隊友，像是潘威倫、王鏡銘等，他們都很清楚要如何去調整，反倒是中生代跟年輕的投手比較缺乏經驗，需要更多協助。

春訓期間，4位投手教練為訓練年輕小將膽量，每天集合前都指定一名年輕投手才藝表演。去年剛選入的林詔恩與尹泊淮選擇講笑話，在投手丘動輒投出150公里剛猛速球的尹泊淮，說起笑話卻輕聲細語，還被大家取了「螞蟻」的外號，林原裕則是電音熱舞咖，大展自己舞姿。

吳桀睿因肩傷告別球員身分轉任基地教練，其實對於這角色並不陌生，因為他一直很喜歡觀察隊友，現在只是用另外一種身分幫助隊友，成為防護員與教練團中間銜接橋梁，整合基地傷兵訓練菜單。

2019年為了復健，吳桀睿到日本鳥取訓練中心，向小山裕史博士取經，因為受傷後身體肌肉會產生變化，在鳥取學習的身體掌控運用方式，也讓他開啟復健課程的契機。

吳桀睿過去當球員時，左投林子崴總喜歡找他丟球，因為吳桀睿會透過觀察他投球狀況、品質與內容給他建議。成為基地教練後，他將透過自身經驗給與傷兵心理與身體幫助，更重要是在選手快要受傷前發現跡象，提早預防，這也是他新職務的最大挑戰。