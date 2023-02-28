經典賽／王維中調整進度快 葉總：他應該常去打中華隊

經典賽自辦熱身賽今天在新莊棒球場進入最後一天，味全龍隊總教練葉君璋看前兩天的古巴隊，認為還在調整，難從熱身賽看出什麼，倒是自家投手王維中，調整進度確實快於前兩年，他笑說：「所以他應該常去打中華隊。」

古巴在前兩戰分別以1：2、1：3輸給富邦悍將隊，今天要再與龍隊交手，龍隊推出郭郁政先發，劉基鴻、林智勝擔任先發4、5棒，迎戰「紅色閃電」。

葉君璋表示，前兩天的比賽只看了幾局，感覺古巴還在調整，比較難從熱身賽看出什麼，「但古巴一定有一定水準、會玩球。」還不小心勾起不想記起的回憶，「（龍隊）剛成軍就在這裡打古巴，被打了10幾分，好殘忍喔！」

葉君璋指出，今年賽事預賽在台灣進行，仍是中華隊的有利之處，「我們比較早調整，比較容易進入狀況，教練也比較好掌握選手狀況，在這裡打是真的有差。」他也注意到王維中的調整進度明顯快於前兩年，「這是事實啊！他應該自己也知道去年、前年都調整比較慢。」

龍隊共4人參與經典賽，包括王維中、陳冠偉、郭天信、吉力吉撈．鞏冠，葉總表示，等他們結束中華隊任務後回歸，會先讓他們休息一下，「不管身體、精神，在高張力比賽後都會有疲勞。」