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中職／那個沒讓Mesa失望的男人 林智勝再戰古巴好興奮

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
2015年世界12強棒球賽，林智勝在8局下揮出3分砲，奠定中華隊勝基。本報資料照片
2015年世界12強棒球賽，林智勝在8局下揮出3分砲，奠定中華隊勝基。本報資料照片

當年三分砲棒打古巴隊，林智勝暌違超過七年再戰「紅色閃電」，他知道球迷的期待，笑答：「我盡力啦！時光背景不同，年紀也大了7歲。」

古巴目前於台灣備戰世界棒球經典賽，前兩場熱身賽輸給富邦悍將隊，今天繼續在新莊棒球場與味全龍隊交手，林智勝擔任先發第五棒、一壘手。

林智勝棒打古巴的經典畫面，要回溯到2015年世界棒球12強賽，古巴兩次故意保送郭嚴文、對決林智勝，遭他一棒掃出超前三分砲，林智勝賽後意氣風發對著鏡頭表示，「謝謝Mesa（古巴總教練，Victor Mesa）給我機會，還給了兩次，我沒有讓Mesa失望。」古巴四棒迪斯派（Alfredo Despaigne）近日受訪也談到，對中華隊的印象包括12強打三分砲的那個男人。

相隔7年再戰古巴，林智勝昨天也發文、影片表達期待，呼籲球迷一起進場為他加油。林智勝表示，「雖然不是中華隊，但很開心還有機會打古巴，滿興奮的。」

古巴今天推出中日龍隊羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）先發，他也被預期是古巴隊在開幕戰面對荷蘭隊的先發投手，林智勝透露昨天有看影片，「當國際賽打，好球就揮棒，陌生投手你不知道他的變化球角度，可以揮擊的就盡全力揮擊。」

林智勝 世界棒球12強 中華隊

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