經典賽／郭天信淪箭靶 葉總看得出求表現但不用太擔心

世界棒球經典賽開打逼近，中華隊打完3場在新莊球場進行的自辦熱身賽後，郭天信成為眾矢之的，母隊味全龍隊總教練葉君璋指出，看得出來想要表現，「所以就多了。」但他認為不必太擔心，「選手就是這樣，現在還有空想很多事，等到正式比賽就不會再想。」

郭天信在熱身賽狀況不佳，3場在新莊棒球場的賽事合計4打數沒安打、造成6個出局數，還有一次代跑遭牽制出局，打、跑都沒有建樹，飽受外界檢討聲浪，昨役還在最後一打席面對王玉譜時，腰部挨了一顆觸身球。

談到「隊內互砸」，葉君璋笑說：「我早就猜到了！」他解釋這是心理學，「他對別人可能正常丟，對到他（郭天信），越不想丟到，就越會丟到，這是心理學，不要丟到他和丟到他是同一個指令，都是『丟到』和『他』，『要』和『不要』是沒有意義的。」

葉君璋表示，郭天信挨的那記觸身球並無大礙，至於子弟兵的場上表現，他坦言：「看得出來想要表現，所以就太多了。選手就是這樣，到了正式比賽就不會再想，現在還有空去想很多事，對選手來講現在想很多也是正常，所以也不用太擔心啦！」

網路上對於郭天信的批評很多，葉君璋說：「我也跟他們講過，表現不好就不要看，要看自己個性，會胡亂想的、負面思考的就不要去看，已經表現出來的再看也沒用。」