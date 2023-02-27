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中職／「兄弟」輪番炸裂新莊 張進德陽春砲當進攻號角
此時此刻全台灣最火燙的兄弟檔，就是張家兄弟，正隨中華隊備戰的張育成場場敲安，兩天前剛在新莊球場敲出飛越球場外的三分砲，效力富邦悍將隊的大哥、捕手張進德，今天也面對古巴隊敲出陽春砲。
世界棒球經典賽將於3月8日在台灣展開A組預賽，中華隊、古巴隊同組較勁，新莊棒球場近日展開自辦熱身賽，為兩隊「熱機」。
張育成從投入集訓以來就展現高出一截的攻擊火力，中華隊在新莊出賽3場，張育成3戰累積11打數敲出8安打、打擊率7成27，包括25日面對樂天桃猿隊炸裂一發三分砲。
悍將隊則是連續兩天對戰古巴，張進德今天在第2局擔任首位打者，瞄準第一球出棒，掃出一發陽春砲，為悍將先馳得點，取得1：0領先。
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