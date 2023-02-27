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中職／連續對戰2支經典賽國家隊 江國豪收到通知也嚇到

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手江國豪。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手江國豪。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊投手江國豪本季挑戰重返先發，春訓已經先被賦予對戰兩支經典賽國家隊的任務，他也直呼這是難得經驗，對戰強度拉高，讓他可以更快速找出待修正的課題。

江國豪瞄準拚進開季一軍先發輪值，春訓至今的出賽，對手都不好惹，首場對外賽就是碰上中華隊，先發2局被敲6安打、失4分，昨天碰上古巴隊則是先發3局被敲5安打、無失分，為此戰勝利投手。

江國豪透露，收到教練團通知要對中華隊先發時，就已經覺得意外，「因為前面還有保羅」；再通知古巴之戰時也是嚇到，「因為我以為我不會跟上來台北，會留在嘉義。」江國豪猜測，或許是因為去年都投中繼，教練希望他盡快找回過去先發的感覺，因此安排較多比賽準備。

連續對戰兩支經典賽國家隊，江國豪說：「畢竟是以前沒有的經驗」，對戰強度拉高，也讓他可以更快找出問題，「投完中華隊後，有對球進壘的位置做修正，（對古巴時）有的球就比較不好攻擊。」投完對古巴之戰，他也設定球速、進壘角度都是需要再修正的課題，「投到後面，失投有比較多。」

人在中華隊的江少慶、陳仕朋等隊友，也都會注意他的調整狀況，江國豪就說：「上次投完，少慶就有問我變化球怎麼用比較多。」感受到隊友們的關心。被問到是否期待麻吉陳仕朋在中華隊有好表現，江國豪不偏心，趕緊說：「還有峻岳、少慶、國宸啦！」

江國豪 中華隊 陳仕朋

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