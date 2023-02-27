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中職／宇宙邦贏不僥倖 富藍戈：投手好投+古巴非完整體

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投富藍戈。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投富藍戈。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊昨天以2：1撂倒經典賽古巴隊，擔任最後一道防線的洋投富藍戈不意外，他點出自家投手表現出色之外，古巴也還有3位大聯盟選手還沒到，戰力有落差，「昨天會贏不算僥倖」。

新莊棒球場連4天進行自辦熱身賽，悍將隊出戰的2場都與古巴過招，昨天先取得勝利，富藍戈把關第9局、2：1領先，雖被敲2安打、但未失分，成功守住勝利。

「只投了9球，對方也是滿積極出棒，很快就結束那局，沒有太多機會觀察他們打者。」富藍戈表示，悍將隊昨天的勝利，歸功投手部門優異的表現之外，「我知道他們還有3個大聯盟選手，要下個禮拜才會加入，還不是完整戰力，這也是我們能贏的原因。」

悍將在新莊的自辦熱身賽並無與中華隊交手的機會，但下周在官辦熱身賽將有一場對戰，富藍戈也預告，「如果有機會遇到，一定會拿出最佳表現。」

今年是富藍戈第二季踏上中職戰場，相比去年，顯得更加自在，近日帶著其他洋將一起去西門町。富藍戈解釋因為疫情關係，不想去人太多的地方，這是他第一次去西門町，「感覺滿好玩的，現在疫情結束了，看到很多人群上街，有參觀到台灣景點。」至於晚餐，他們一起去TGI Fridays餐廳，富藍戈點了肋眼牛排。

富藍戈表示，太太預計在3、4月來台，到時希望到時能與她一起探索台灣更多景點。

大聯盟 富邦悍將 中職

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