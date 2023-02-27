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中職／林安可熱身賽雙響砲 兄弟陳統恩也開轟

中央社／ 台北27日電
林安可。 統一獅隊提供(資料照)
林安可。 統一獅隊提供(資料照)

中職統一獅隊與中信兄弟自辦熱身賽，獅隊林安可單場雙響砲、包辦獅隊2分打點；兄弟隊陳統恩也開轟，單場2安、貢獻3分打點，余謙中繼投1局無失分、最速147公里，兄弟4比2拿勝。

中華職棒統一獅隊今天與中信兄弟打自辦熱身賽，獅隊林安可打第一棒、指定打擊，打擊狀況調整的不錯，1局敲出安打，3局敲出陽春砲，5局選到保送上壘，7局2人出局後再開轟，單場雙響砲包辦獅隊2分打點。

兄弟今天2局靠著觸身球保送、失誤、陳統恩、周委宏、李承恩接連安打拿下2分，4局再靠著陳統恩2分砲拉大領先差距，比賽後半段沒有再拿分數，陳統恩單場2安3打點， 打擊表現最亮眼。

兄弟隊今天由官大元先發，總計投3局被敲4支安打包括1轟，失掉1分責失分，楊志龍中繼投2局被敲1支安打無失分。

黃恩賜6局接手中繼，投2局被敲2支安打、也挨1轟失1分，余謙、陳柏豪、謝榮豪依序登板，各投1局沒有再掉分，余謙最快球速147公里。

余謙

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