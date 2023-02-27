經典賽／最滿意K掉岳政華那球 陳冠宇笑曝「呂彥青牌曲球」

陳冠宇昨天在中繼沉穩演出，被敲二壘打、隊友失誤後，以三振成功解危，這顆K掉岳政華的曲球也帶給他很大的信心，笑稱這是一顆呂彥青教他的曲球。

中華隊備戰世界棒球經典賽，昨天在自辦熱身賽以3：2擊敗中信兄弟隊，陳冠宇擔任第2任投手，第5局登板先取得兩個出局數，接著被福來喜敲出二壘打，老同學王威晨下一打席出現失誤，讓陳冠宇面臨巨大危機，關鍵時刻K掉岳政華避免失血。

陳冠宇透露，目前狀況都在自己掌控之內，要說昨役最滿意之處，「後來有跟吉力搭配到一顆還不錯的球。」他當下自己就是想投曲球，捕手吉力吉撈．鞏冠像是心領神會一般，「吉力一比，馬上就點頭。」

陳冠宇表示，這顆球在季賽時通常都是拿來搶好球使用，很少在關鍵時刻投，「昨天能在那個時候投出來，給自己滿大的信心。」還笑答：「呂彥青教我的啊！呂彥青不是都投這顆。」中華隊聚集各隊菁英，陳冠宇認為這是修煉自我的最佳時刻，「來這邊也學到很多別人的武器球，去找到適合自己的，可以連接到新球季去用。」

這次以後援的角色投入國家隊，陳冠宇認為心情沒有不同，不管是先發、後援都很想嘗試，「目的都是一樣，幫助球隊離勝利更近。」倒是年紀長了幾歲，心境也有很大不同，「以前可能會覺得狀況好，就要拿出什麼，才能證明自己狀況是好的。」