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經典賽／致勝安打母隊投手 江坤宇：怪怪的

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
世界棒球經典賽中華隊熱身賽對上中信兄弟隊，江坤宇敲出致勝安打。記者侯永全／攝影
世界棒球經典賽中華隊熱身賽對上中信兄弟隊，江坤宇敲出致勝安打。記者侯永全／攝影

經典賽中華隊今晚在新莊球場以3：2擊敗中信兄弟隊，有趣的是，中華隊今天推出不少兄弟球員作戰，敲出勝利打點的也是兄弟的江坤宇，他笑說，打母隊的投手「感覺怪怪的」。

中信兄弟隊6局上一度靠著張志豪的陽春砲，取得2：1領先，不過6局下中華隊靠著兩支安打，加上陳晨威短打形成內野安打又造成失誤，追平比數，1出局後，江坤宇再補上逆轉比數的左外野安打。

江坤宇這支安打棒打母隊隊友蔡齊哲，他說：「打勝利打點時，沒有想太多。」談到對上兄弟投手時，江坤宇忍不住露出笑容，「滿陌生的，打起來怪怪的，就是把自己設定好的球路打出來，擊球扎實。」

江坤宇今天先發游擊，前幾場先發游擊的鄭宗哲則轉守二壘，江坤宇表示，兩人搭配起來感覺不喔，一是年齡相近，二是平常就常聊天培養默契，江坤宇常找旅美的鄭宗哲請益，「球場上的問題，很多他在國外可能有學到的，聽他分享。」

9局上江坤宇與捕手高宇杰的搭配則抓到盜壘，阻止攻勢，兄弟總教練林威助還一度比出小框框想挑戰，但熱身賽沒提供這個服務，差點形成兄弟教練挑戰兄弟球員的有趣場景，不過江坤宇賽後表示自己沒有看到這一幕，「我直接跑下去了」。

江坤宇 中華隊

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