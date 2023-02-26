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PLG／曾祥鈞手指脫臼 領航猿斷勇士8連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士曾祥鈞成傷兵。圖／勇士提供
勇士曾祥鈞成傷兵。圖／勇士提供

PLG衛冕軍台北富邦勇士今天到桃園挑戰9連勝，但「賠了夫人又折兵」，禁區本土大將曾祥鈞上半場成傷兵，最終讀秒階段再遭領航猿外援沃許本捕進致勝球，最終以80：83終止8連勝。

身高205公分的曾祥鈞，本季在「大房東」曾文鼎轉戰T1聯盟下，成衛冕軍本土禁區重點球員，本季曾有連10場得分兩位數表現，勇士農曆年後拉出一波8連勝，曾祥鈞也佔重要角色；今天第二節1分18秒他灌籃時遭阻擋，造成右手大拇指脫臼，落地時就握著右手、面露痛楚。

拿下8分、6籃板退場的曾祥鈞，比賽還沒結束時傷處雖已推回原位，但後續狀況仍待觀察。

曾祥鈞退場後，勇士和領航猿仍打得拉鋸，最後40.4秒勇士蔡文誠補籃助隊以80：79領先，但17.19秒領航猿沃許本也補進致勝球，領航猿回到1分領先。

勇士接續進攻沒能得手，最後1.7秒張鎮衙2罰，他第一罰進球後，第二罰想故意不進，但球仍打板進框，讓勇士仍有追平機會，但蔡文誠受壓迫下的出手沒能進球，讓領航猿驚險以83：80終結勇士兔年連勝。

沃許本今天攻下24分、8籃板，艾爾斯17分，勇士以辛特力23分最佳，張宗憲15分是本土最佳。

曾祥鈞第二節受傷退場。圖／勇士提供
曾祥鈞第二節受傷退場。圖／勇士提供

富邦勇士 領航猿 曾祥鈞

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