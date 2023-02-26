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經典賽／享受中文應援 王柏融「乾脆」揮擊敲二壘打

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
世界棒球經典賽自辦熱身賽，中華隊王柏融。圖／悍創運動行銷提供
世界棒球經典賽自辦熱身賽，中華隊王柏融。圖／悍創運動行銷提供

中華隊昨天與樂天桃猿隊的熱身賽，旅外打者包辦11支安打，進入狀況節奏快一些，在日職打拚的王柏融單場雙安，其中一支右外野深遠飛球更被風吹回來，變二壘安打，王柏融也自認那是「非常乾脆的揮棒」。

昨晚的熱身賽是中華隊集訓以來首次開放觀眾進場，王柏融說：「聽到自己的應援曲比較特別，其他就是專注在球場上，不會因為球迷進場就有改變，把自己的節奏做好就好。」在新莊棒球場聽到久違的中文應援曲，「滿享受當下，但就專注在打擊上。」

賽前出場介紹，球迷為王柏融歡呼的聲音幾乎是全部球員最大聲，王柏融也說：「謝謝球迷，懷念這種感覺，這麼久沒在台灣比賽，一定是非常開心。」

王柏融昨天首打席遭到三振，但接下來2局下、5局下都敲出安打，第二支安打更是打到全壘打牆的二壘安打，王柏融說：「感覺是很乾脆的一個揮擊，非常乾脆的揮棒。」

今天熱身賽對手中信兄弟隊總教練林威助也有看到王柏融那一棒，林威助說：「那球應該會過去，有風嘛，如果在巨蛋應該就是全壘打，不過我們是要在洲際比賽，風勢也是要考慮進去。」

王柏融 中華隊

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