中職／張肇元單場4安 洪一中接台鋼雄鷹兵符後首勝

中職第6隊台鋼雄鷹今天在澄清湖棒球場與味全龍隊交手，雄鷹隊靠著張肇元單場4支安打，以及投手黃紹睿先發3局好投，最終以2比0奪下本季春訓對外熱身賽首勝。

雄鷹隊在1局下就展開攻勢，林家鋐敲出二壘安打後，張肇元敲出安打送回第1分；3局下曾宸佐遭觸身球保送後，靠著2次推進攻占三壘，張肇元再敲適時安打，帶有1分打點。終場雄鷹隊就以2比0擊敗龍隊，這是雄鷹隊總教練洪一中執掌兵符以來首勝。

雄鷹隊目前在澄清湖棒球場進行2場春訓練習賽，共攻下4分，都是張肇元所打下，他是去年底透過擴編選秀從統一獅隊轉戰雄鷹。張肇元今天擔任先發捕手、打第5棒，兩度在得點圈有人擊出適時安打，單場4安打演出。張肇元賽後表示，經過教練提醒，現在對決投手心態、企圖心更加強烈。

台鋼雄鷹隊今天推出黃紹睿擔任先發投手，投3局無失分，送出3次三振。黃紹睿在去年秋訓時，就擔任雄鷹隊史首場練習賽先發投手，投出歷史性首球，秋訓自辦賽總計4場登板，共投7.2局送出5次三振，防禦率僅1.17。

數度在台鋼雄鷹隊史歷史性時刻登板，黃紹睿表示很榮幸，對於今天投球內容則說：「比賽剛開始久違看到球迷有點興奮，第一局過後穩定下來，專注在球場上。」