中職／福來喜3分砲、泰樂先發好投 兄弟熱身賽首勝

中職中信兄弟今天第2度與韓職培證英雄隊打自辦熱身賽，在屏東中信園區進行，靠著福來喜轟出3分砲，加上先發投手泰樂3局無失分，終場兄弟5比0奪下春訓對外熱身賽首勝。

兄弟在第1局就展開攻勢，岳政華敲出安打後，靠著暴投進攻三壘，林書逸再擊出高飛犧牲打送回1分；2局下福來喜一棒轟出3分全壘打，拉開領先差距，7局下兄弟再添1分，終場兄弟以5比0擊退英雄隊。

兄弟推出洋投泰樂先發，同時他也是世界棒球經典賽英國隊球員，預計3月初暫時離開兄弟向英國隊報到。此戰泰樂在第1局雖然被敲出3支安打，不過靠著雙殺化解危機，隨後回穩演出6上6下，其中第3局更是連飆出3次三振。總計泰樂主投3局無失分，最快球速達151公里。

接著黃恩賜接替登板投1局，被敲1支安打無失分，之後新秀陳柏均、阮裕智、張祖恩、馮皓等人輪番登板都沒有掉分。