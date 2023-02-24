中職／小龍女三人離隊 包括君白、采依兩元老

味全龍隊啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」今天宣布成員異動，采依、君白、CHOCO將於2月底合約期滿後離隊，采依將以才藝老師角色在天母球場繼續與球迷相見，君白、CHOCO則另有生涯規劃。

采依、君白自2019年巨龍底嘉x台澳大戰現場徵選首度亮相，一同走過寒風徹骨的冬季聯盟、豔陽溽暑的二軍賽事、登上舞台的悸動時刻、以及前進季後賽的感動瞬間，用賣力的應援帶領著大家幫龍將們加油團聚能量。

采依退下小龍女身分後，本季將以才藝老師的角色，在天母球場親子區繼續與龍迷大小朋友們互動。而君白則因個人生涯規劃的考量，決定轉換人生跑道，祝福兩位在人生新篇章續寫燦爛。

CHOCO自2020年Dragon Beauties小龍女第二屆徵選脫穎而出加入團隊，因為喜歡棒球，在團隊中是賽況解說擔當。家住台南，賽事期間為了熱愛的棒球南北奔波，以熱情有活力的應援渲染大家。雖然因生涯發展規劃離開團隊，未來還是有機會在南部賽事場邊捕捉到她的身影呦。