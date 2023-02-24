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中職／職棒工會發聲明 新版經紀認證上路

中央社／ 台北24日電

中華職棒球員工會今天發聲明表示，從2021年開始修訂的「職業棒球選手經紀人規章」已經完成，往後不具認證資格者，不得與選手締結經紀契約，也不得進行有關經紀事務。

球員工會自2016年起與中職聯盟合作制定經紀人認證制度。球員工會表示，隨著職棒環境復甦、國內球隊增加，市場規模也擴大，近7年申請取得認證的經紀公司已由9間增加至20間，接受經紀服務的選手也從近半增加至85%，必須調整認證制度。

球員工會在2021年底啟動修訂程序，由法律顧問團召集人顧慕堯為首，帶領修訂小組將認證制度上路以來累積的執行經驗，結合選手及經紀公司的回饋建議，並參考美、日、韓職棒經紀認證架構及精神，完成溝通與更新。

球員工會表示，「職業棒球選手經紀人規章」更新包括「經紀人和經紀公司認證」、「行為準則」、「工會督導管理措施」、「紛爭解決」及「制式經紀契約」等部分。認證標的也從過往僅認證「公司」，轉變為「經紀人」和「經紀公司」的雙軌認證，同時制定職前訓練及考試等流程。

此外，「不具認證資格者，不得與選手締結經紀契約，亦不得與球團進行與職業棒球選手經紀事務有關工作」的業界共識正式上路。球員工會表示，「經紀單位對服務對象的充分資訊揭露」也是本次更新重點，要求經紀單位在與選手簽約前，應揭露目前業務合作的對象及選手，避免利益衝突問題而影響選手權益。

球員工會指出，這次規章及相關附件更新，也獲得中職聯盟正面回應，預期將有效協助球團、選手及經紀人保障三方權益。

棒球 中職 韓職

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