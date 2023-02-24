經典賽／台灣對荷蘭3月11日直播 莊競程：來為中華隊加油

2023WBC世界棒球經典賽，將於3月8日至3月12日開打，其中A組預賽將在台中洲際棒球場舉行，門票一票難求。立委莊競程表示，為不負民眾期望，將於3月11日台灣對荷蘭比賽當天，將在北區元保宮前綠園道舉辦直播與棒球嘉年華創意市集，讓民眾透過300吋電視牆直播，一起來為台灣隊加油。

世界棒球經典賽將開打，World Gym世界健身今天在台中市北屯區舉辦球員見面會，應邀參加的北區、北屯區立委莊競程身穿中華隊球衣現身力挺。

莊競程說，經典賽將在台中洲際棒球場盛大展開，他身為地主，應邀來參加球員見面會，向台灣健兒加油打氣，深感榮幸，更期待台灣隊在經典賽中創下佳績。

莊競程指出，台中洲際棒球場位於北屯，為經典賽的賽場之一，許多球迷都想前往現場，近距離為台灣隊加油，但門票早被一掃而空，連他自己也沒有買到票。

莊競程說明，為不讓棒球迷失望，他向轉播單位洽詢公播權，將於3月11日台灣對荷蘭比賽當天晚間7時至10時，在北區元保宮前綠園道，透過300吋電視牆，公開播送愛爾達體育1-3台「2023 WBC世界棒球經典賽」節目，讓買不到票的朋友，也能一同為台灣隊加油。