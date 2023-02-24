經典賽／台灣對荷蘭3月11日直播 莊競程：來為中華隊加油
2023WBC世界棒球經典賽，將於3月8日至3月12日開打，其中A組預賽將在台中洲際棒球場舉行，門票一票難求。立委莊競程表示，為不負民眾期望，將於3月11日台灣對荷蘭比賽當天，將在北區元保宮前綠園道舉辦直播與棒球嘉年華創意市集，讓民眾透過300吋電視牆直播，一起來為台灣隊加油。
世界棒球經典賽將開打，World Gym世界健身今天在台中市北屯區舉辦球員見面會，應邀參加的北區、北屯區立委莊競程身穿中華隊球衣現身力挺。
莊競程說，經典賽將在台中洲際棒球場盛大展開，他身為地主，應邀來參加球員見面會，向台灣健兒加油打氣，深感榮幸，更期待台灣隊在經典賽中創下佳績。
莊競程指出，台中洲際棒球場位於北屯，為經典賽的賽場之一，許多球迷都想前往現場，近距離為台灣隊加油，但門票早被一掃而空，連他自己也沒有買到票。
莊競程說明，為不讓棒球迷失望，他向轉播單位洽詢公播權，將於3月11日台灣對荷蘭比賽當天晚間7時至10時，在北區元保宮前綠園道，透過300吋電視牆，公開播送愛爾達體育1-3台「2023 WBC世界棒球經典賽」節目，讓買不到票的朋友，也能一同為台灣隊加油。
莊競程指出，3月11日當天除了現場直播外，當天下午4時至10時，也結合商家舉辦棒球嘉年華創意市集，邀請民眾一起看棒球，為台灣加油。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言