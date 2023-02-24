中職／味全龍「跳船」看中緯來優勢 簽下複數年合約

味全龍隊新球季電視轉播「跳船」，球團今天發出季前發布會暨緯來電視網簽約儀式採訪邀請，告別過去兩季合作的ELEVEN SPORTS已成定局，領隊丁仲緯透露與緯來簽的是複數年合約，詳細條件、年限留在記者會上公布。

龍隊17日與富邦悍將隊的自辦熱身賽已經交由緯來轉播，當時就已引起球迷熱議，新球季轉播是否轉交緯來，當時丁仲緯回應尚在洽談階段，還未完全底定。龍隊今天發出季前記者會採訪邀請，內容包括與緯來電視網的簽約儀式，確定新球季電視轉播花落緯來。

丁仲緯表示，與緯來的洽談還有些內容、細節尚在最後確認，記者會當天再詳細說明，但確定是複數年合約。

龍隊今年主場電視轉播確定完全交給緯來，至於OTT的部分，龍隊近日被注意到開設新的Twitch頻道，丁仲緯表示，這部分也在和緯來討論中，「頻道是先開、做一些測試，交給緯來或我們自製都是方向，確定的是會有一些自己的節目。」

龍隊告別合作兩年的ELEVEN SPORTS，丁仲緯表示，仍與他們有良好的聯絡、溝通，最終決定轉戰緯來，「緯來的部分有一些優勢在，他們在台灣經營滿久，也有溝通滿多未來合作方向，促成最後合作原因。」