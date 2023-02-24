棒球／右手156KM、左手148KM 美大學火球男4局7K引關注

大聯盟各式各樣的選手都有，但左右手都能投球的投手相當罕見，20世紀至今只有范德提（Pat Venditte）曾在同場比賽中左右手交替投球。如今美國大學賽場出現一名左右開弓的火球男塞英傑（Jurrangelo Cijntje），引發關注。

19歲的塞英傑出生於荷屬古拉索群島，高中時期就能「左右開投」。他曾在2022年選秀會被釀酒人隊以第18輪選中，但他最後選擇讀大學。他昨天在大學生涯首場比賽，主投4局無失分，還狂飆7次三振，其中有6次三振是用右手、1次是用左手。

根據轉播單位在社群網站上分享的影片，此戰右投最快球速達97英哩（約156公里）；左投則是92英哩（約148公里）。

.@HailStateBB's switch-pitching freshman @_LooCijntje 🤯



97 MPH from the right 🔥

92 MPH from the left 🔥 pic.twitter.com/g7XhndlsGJ — SEC Network (@SECNetwork) 2023年2月23日

塞英傑的表現登上全美各大體育媒體。根據大聯盟官網報導指出，他的慣用手是左手，但右投卻有更好的球威。雖然他不是第一位左右手都能投球的投手，但因為兩手都能投出火球，才會如此特別。