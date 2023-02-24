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世界棒球經典賽在台中資訊一把抓 中市府成立網站專區今上線

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府官網首頁建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區，今日上線，專區首頁可清楚瀏覽每日賽程等資訊。圖／台中市數位治理局提供
台中市政府官網首頁建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區，今日上線，專區首頁可清楚瀏覽每日賽程等資訊。圖／台中市數位治理局提供

2023世界棒球經典賽（WBC）3月8日在台中洲際棒球場登場，為讓民眾快速了解賽事相關訊息，台中市數位治理局整合賽事與各局處資訊，於市府官網首頁建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區，今日上線，提供周遭交通管制、停車與接駁資訊、入場須知及散場後交通接駁、專屬賽事的住宿餐飲優惠及相關宣傳影片等資訊，歡迎民眾多加利用。

數位治理局長林谷隆表示，WBC世界棒球經典賽，睽違10年再次於台中舉辦，是世界各國棒球迷最關注、最熱血的一場賽事。為讓棒球迷及民眾快速掌握經典賽各項賽程及資訊，特別建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區，一進到專區首頁，就可清楚瀏覽每日賽程及當日天氣，比賽期間也會即時更新各場次比賽成績，以及賽事相關新聞發佈與公告。

此外，WBC專區提供了最新消息(參賽球隊、賽事訊息及新聞)、售票資訊(熱身賽及A組預賽售票)、活動花絮(精彩影音及活動寫真)、食宿遊購(主題美食、優質住宿、遊程推薦、台中特產、伴手好禮、特約商店)、主辦城市介紹、洲際棒球場介紹及交通停車資訊等單元內容，歡迎球迷多加利用，專區網址查詢(https://www.taichung.gov.tw/2266048/)。

林谷隆說，「2023世界棒球經典賽在台中」A組賽程將於3月8日至12日在台中洲際棒球場開打，中華隊官辦熱身賽也將在3月5日至6日晚間7時分別與中信兄弟、富邦悍將進行比賽，邀請民眾齊聚台中，共同營造主場優勢，一起為中華隊應援吶喊。

台中市政府官網首頁建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區，今日上線，專區首頁可清楚瀏覽每日賽程等資訊。圖／台中市數位治理局提供
台中市政府官網首頁建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區，今日上線，專區首頁可清楚瀏覽每日賽程等資訊。圖／台中市數位治理局提供

棒球 經典賽 中華隊

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