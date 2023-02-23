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中職／姚杰宏提速147公里 好表現讓羅錦龍無話可說

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊投手姚杰宏。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手姚杰宏。圖／統一獅隊提供

今日中職統一獅隊在台南棒球場進行自辦熱身賽，姚杰宏面對韓職培證英雄隊強打，投2局僅被敲1安，賽季最快球速151公里的他，今天已經催到147公里，投手教練羅錦龍給予評價「無話可說」，非常滿意。

姚杰宏在2020年季中加盟獅隊，近年獅隊賦予先發角色，每當先發輪值出狀況時，姚杰宏把握教練團給予機會，這兩年一軍出賽14場拿下2勝4敗成績，今年春訓熱身賽姚杰宏已出賽三場，除了2月15日紅白賽狀況較為不佳外，2月18日紅白賽及今日對戰培證英雄均投出不錯成績。

今日賽事，姚杰宏為自己設定目標，就是挑戰球速極限，並嘗試以直球正面對決，想要知道自己直球品質和壓制力，面對培證英雄隊打者，主投2局，僅被擊出1支安打，投出三次三振，製造兩個滾地球出局數和一個飛球出局數。

姚杰宏表示：「今年春訓熱身賽已經出賽三場，除了首場狀況比較不好，接下來都有透過賽事去設定自己想要挑戰的目標，去測試自己能耐，強化自己的優點。」

今年春訓訓練距離開季將近3個月的時間，姚杰宏表示，去年秋訓時，投手教練羅錦龍及鄭博壬都有提醒過今年可能遇到的問題，「希望我們在春訓階段，按部就班去調整，別衝太快而是要透過比賽去調整自己的課題，至於球速部分希望有一天也能讓計分板上亮紅燈，是一件很棒的事情。」

球速 羅錦龍 統一獅

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