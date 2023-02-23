中職／布雷克重返實戰 對培證英雄2局掉1分

中職統一獅隊與韓職培證英雄隊春訓預計進行兩場自辦熱身賽，今天在台南棒球場的首戰，獅隊洋投布雷克先發投了2局、失1分，最快球速來到144公里，布雷克表示：「相信接下來每一場都會有收穫，讓自己的狀態越來越好。」

此役是布雷克傷癒歸隊後首次實戰投打對決，首局僅用9顆球就投出三上三下，不過第2局面對首名打者投出四壞保送，加上單局被敲2安，丟掉1分，總計被擊出2支安打，另有2次三振、1次四壞球。

布雷克表示：「今天是首度實戰熱身賽，賽前並沒有設定任何目標，希望透過實戰比賽的每一個打席去讓自己熟悉過去的節奏，並透過比賽中要求自己的投球品質，包括進壘點、壘上有人的狀況處理。」

面對第2局的亂流，布雷克表示，當下在球數落後下，太想刻意控制，導致節奏亂掉，「自己也是好久沒有投跨局數的投球量，面對突發狀況讓自己知道需要再進一步調整的方向，練習賽就是要不怕問題，想辦法去調整，相信下一次自己一定可以做得更好。」