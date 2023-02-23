快訊

穩了！台股今年以來漲9％ 金管會取消有條件式禁空令

獨／到底誰同意？新竹棒球場去年5月排水測試現積水 7月卻照樣開打

缺蛋危機延燒！雲林斗六西市場有平價白蛋 業者卻搖頭吐現況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／布雷克重返實戰 對培證英雄2局掉1分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊洋投布雷克在自辦熱身賽先發面對韓職培證英雄隊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋投布雷克在自辦熱身賽先發面對韓職培證英雄隊。圖／統一獅隊提供

中職統一獅隊與韓職培證英雄隊春訓預計進行兩場自辦熱身賽，今天在台南棒球場的首戰，獅隊洋投布雷克先發投了2局、失1分，最快球速來到144公里，布雷克表示：「相信接下來每一場都會有收穫，讓自己的狀態越來越好。」

此役是布雷克傷癒歸隊後首次實戰投打對決，首局僅用9顆球就投出三上三下，不過第2局面對首名打者投出四壞保送，加上單局被敲2安，丟掉1分，總計被擊出2支安打，另有2次三振、1次四壞球。

布雷克表示：「今天是首度實戰熱身賽，賽前並沒有設定任何目標，希望透過實戰比賽的每一個打席去讓自己熟悉過去的節奏，並透過比賽中要求自己的投球品質，包括進壘點、壘上有人的狀況處理。」

面對第2局的亂流，布雷克表示，當下在球數落後下，太想刻意控制，導致節奏亂掉，「自己也是好久沒有投跨局數的投球量，面對突發狀況讓自己知道需要再進一步調整的方向，練習賽就是要不怕問題，想辦法去調整，相信下一次自己一定可以做得更好。」

布雷克 統一獅 中職

延伸閱讀

中職／今天有贏球！張冠廷3分砲 悍將擊敗樂天止3連敗

中職／宋晟睿熱身賽連三戰敲長打好燙 兄弟惜遭龍隊反攻逼和

中職／悍將3：5不敵龍隊 對外熱身賽打3場還沒贏過

中職／美權威網站國際球員排名有他 曾峻岳被注意到了

相關新聞

中職／布雷克重返實戰 對培證英雄2局掉1分

中職統一獅隊與韓職培證英雄隊春訓預計進行兩場自辦熱身賽，今天在台南棒球場的首戰，獅隊洋投布雷克先發投了2局、失1分，最快...

中職／今天有贏球！張冠廷3分砲 悍將擊敗樂天止3連敗

富邦悍將隊今天在嘉義縣立棒球場進行的自辦熱身賽，申皓瑋逆轉安、張冠廷三分砲帶領下，以6：1擊敗主隊樂天桃猿，拿下對外賽首...

棒球／林子偉簽約回鍋長島鴨 先專注備戰經典賽

世界棒球經典賽3月8日開打前，中華隊7名旅外球員新球季都確定有東家，林子偉昨與美國獨立聯盟長島鴨隊簽約，完成最後一塊拼圖...

中職／宋晟睿熱身賽連三戰敲長打好燙 兄弟惜遭龍隊反攻逼和

中職味全龍隊在斗六棒球場進行自辦熱身賽面對中信兄弟，雖然龍隊一度處於落後，不過在8局下靠著張祐銘擊出高飛犧牲打追平比數，...

木棒聯賽／陽念希守住1分差 平鎮教頭：買不到的經驗

111學年度高中木棒聯賽今天上演冠軍戰等級對決，平鎮高中、穀保家商在第三階段提前強碰，穀保最後一局追到只差1分，但平鎮靠...

木棒聯賽／好巧！平鎮剛擊倒穀保 最終階段又抽到同區

不是冤家不聚頭，在111學年度高中木棒聯賽有最好詮釋，平鎮高中與穀保家商青棒兩強不僅在第三階段提前強碰，第四階段12強抽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦