中職／今天有贏球！張冠廷3分砲 悍將擊敗樂天止3連敗

富邦悍將隊今天在嘉義縣立棒球場進行的自辦熱身賽，申皓瑋逆轉安、張冠廷三分砲帶領下，以6：1擊敗主隊樂天桃猿，拿下對外賽首勝，中止3連敗。

猿隊在2局下先馳得點，面對0：1落後，富邦悍將隊在3局上反攻，2出局一、三壘有人時，申皓瑋敲出左外野高飛球，守備的余德龍受陽光影響沒接到，形成二壘安打，悍將隊灌進2分成功逆轉比數。

5局下朱益生登板後，先讓邱丹敲出飛球出局，但又連續保送宋嘉翔、余德龍，接著被馬傑森敲出右外野安打，眼見要丟分，好在外野回傳即時，捕手戴培峰將宋嘉翔觸殺在本壘前，再抓到最後一個出局數，化解危機守住領先。

度過危機的悍將在6局上再現攻勢，面對王志煊，張冠廷在1出局一、二壘有人時，一棒將球轟出右外野全壘打牆，一發三分砲拉開到5：1領先，7局上追加1分。

9局下悍將派出洋投富藍戈登板，去年以161公里刷新中職球速紀錄的他，在春訓階段輕鬆投出數顆150公里火球，最快來到152公里，2出局後被敲出中間穿越安打，但仍抓到最後初數，守住勝利。

這是悍將自17日展開對外熱身賽以來的第一場勝利，首戰以3：11輸給龍隊，19日以0：7不敵經典賽中華隊，21日3：5再度敗給龍隊。