木棒聯賽／陽念希守住1分差 平鎮教頭：買不到的經驗

111學年度高中木棒聯賽今天上演冠軍戰等級對決，平鎮高中、穀保家商在第三階段提前強碰，穀保最後一局追到只差1分，但平鎮靠著陽念希壓陣，以4：3險勝取得分組第一，先搶下八強席位，總教練吳柏宏直呼：「用錢買不到的經驗。」

平鎮與穀保賽前都是9連勝，確定晉級第四階段，但搶下分組第一在第四階段有著少打一場淘汰賽的優勢，兩隊此戰也吸引大批球迷、球探到場。

平鎮開局藉著柯敬賢安打先馳得點，穀保則是4局上以雙盜壘戰術追平比分，平鎮接著在4局下再下一城，5局下柯敬賢、胡孟智敲出安打再添2分，取得4：1領先。

平鎮先發投手林維恩前6局僅掉1分，7局上續投出現危機，再失1分退場，陽念希緊急接手登板遭三壘安打狙擊，失分掛在林維恩帳上，而平鎮更只剩1分領先，不過陽念希以三振抓下最後出局，取得救援成功。

吳柏宏賽後直呼，最後一局是用錢買不到的經驗，球隊領先3分情況下，被對方追2分，甚至被攻佔上二、三壘，最後能夠守下來，陽念希畢竟也才16、17歲，面對這種場面會緊張，相信這一場對他是吸收最多經驗的人。

兩支強隊提前在第三階段交手，這是今年一軍首度對戰，吳柏宏表示，跟去年木棒聯賽戲碼完全相同，「去年我們先輸後贏，今年我們先贏了，提醒選手不能鬆懈，下次再對到，對方一定也很想贏回來，還是要戰戰競競。」

鶯歌工商與高苑工商則是激戰到8局才分出勝負，鶯歌在兩任投手曾奕翔、韋宏亮把關下，以4：3險勝，拿下分組第一；普門中學則以4：0完封羅東高工，同樣8強門票到手。美和高中則有側投林奕嘉跳出當英雄，以4：2擊敗北科附工，相隔5年重返8強。