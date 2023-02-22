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木棒聯賽／好巧！平鎮剛擊倒穀保 最終階段又抽到同區

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

不是冤家不聚頭，在111學年度高中木棒聯賽有最好詮釋，平鎮高中穀保家商青棒兩強不僅在第三階段提前強碰，第四階段12強抽籤又分在同組，有可能再度強碰。

木棒聯賽今天進行第三階段最後一天賽事，平鎮與穀保之戰吸引大批球探、球迷到場，最終平鎮靠著左投林維恩先發6局失3分的好投，以4：3擊敗穀保家商，續朝五連霸之路挺進。

今天賽前平鎮與穀保在本屆賽事同樣取得9連勝，第三階段分在D組的兩隊由於先取2勝已經確定晉級下一階段，差在分組排名，平鎮贏球後取得分組第一直接晉級8強，穀保在第四階段淘汰賽要再過一關才能取得8強席位。

木棒聯賽最終12強也在今天出爐，平鎮及穀保外，還有南英商工、成德高中、台東體中、美和中學、普門中學、高苑工商、大理高中，壽山高中、北科附工和鶯歌工商，其中平鎮、美和、鶯歌和普門因取得分組第一，直接晉級八強。

而12強抽籤結果，穀保家商與南英商工、平鎮高中分在同區，代表3月1日開打的第四階段，若穀保擊敗南英，2日的8強戰又要遇到平鎮。

有趣的是上屆劇碼剛好相反，由穀保先晉八強，不過平鎮先擊敗玉里高中後，在八強戰擊敗穀保，之後連克高苑、三民高中奪得四連霸。

穀保家商 平鎮高中 普門中學

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