棒球／林子偉繼續旅美 長島鴨隊宣布「子海嘯回歸」
正在中華隊備戰世界棒球經典賽的林子偉今日傳出簽約消息，大西洋聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）宣布簽下林子偉，也是他繼去年後再次回歸獨立聯盟，長島鴨隊也在推特上歡迎「子海嘯回歸」。
長島鴨總管法夫（Michael Pfaff）表示，上個賽季林子偉的表現令教練團印象深刻，「我們很高興能夠將他簽回來，也期待他的大聯盟天賦能夠強化球隊的中線戰力。」
林子偉去年球季與美職大都會隊簽下小聯盟合約，不過8月遭到釋出，隨後加入長島鴨隊持續磨練，去年在大西洋聯盟出賽17場，打擊率3成07，有3轟、9分打點、11分得分，上壘率4成11。
林子偉生涯在大聯盟待了5個球季，共出賽102場，累積43支安打、1轟、12分打點，生涯打擊率2成23，2018年突出表現更被冠以「子海嘯」稱號。
🚨 PLAYER SIGNING! 🚨— Long Island Ducks (@LIDucks) 2023年2月21日
The 'Tzunami' returns! Please help us welcome back five-year @MLB veteran infielder Tzu-Wei Lin to the Flock!
📰: https://t.co/fBtzUXMbOU pic.twitter.com/G61LTt0yOR
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言