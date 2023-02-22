棒球／林子偉繼續旅美 長島鴨隊宣布「子海嘯回歸」

正在中華隊備戰世界棒球經典賽的林子偉今日傳出簽約消息，大西洋聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）宣布簽下林子偉，也是他繼去年後再次回歸獨立聯盟，長島鴨隊也在推特上歡迎「子海嘯回歸」。

長島鴨總管法夫（Michael Pfaff）表示，上個賽季林子偉的表現令教練團印象深刻，「我們很高興能夠將他簽回來，也期待他的大聯盟天賦能夠強化球隊的中線戰力。」

林子偉去年球季與美職大都會隊簽下小聯盟合約，不過8月遭到釋出，隨後加入長島鴨隊持續磨練，去年在大西洋聯盟出賽17場，打擊率3成07，有3轟、9分打點、11分得分，上壘率4成11。

林子偉生涯在大聯盟待了5個球季，共出賽102場，累積43支安打、1轟、12分打點，生涯打擊率2成23，2018年突出表現更被冠以「子海嘯」稱號。