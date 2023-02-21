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木棒聯賽／西苑延長賽搶勝 穀保、平鎮22日碰頭

中央社／ 台北21日電
西苑8局PK勝鶯歌。 學生棒球聯盟提供
西苑8局PK勝鶯歌。 學生棒球聯盟提供

高中木棒聯賽第3階段賽事，鶯歌工商今天與西苑高中交手，兩隊鏖戰至延長賽第8局，西苑賴佳豐關鍵安，率隊以4比2拿勝；穀保家商平鎮高中將於明天碰頭，爭取直晉8強門票。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段比賽，鶯歌工商昨天擊敗大理高中，西苑高中昨天不敵高苑工商，鶯歌、西苑今天交手，鶯歌今天開賽1局下張士群敲出二壘安打帶起氣勢，再靠著隊友攻勢串聯、搶下2分。

西苑比賽前半段沒有得分，直到5、6兩局把握機會各得1分，打完正規7局，兩隊2比2戰成平手；延長賽8局上，面對鶯歌具U18世界盃國手資歷的投手林鉑濬，西苑3棒賴佳豐敲出安打、送回球隊超前分，西苑再靠著高飛犧牲多添保險分，8局下西苑後援投手王奕翔守住滿壘危機、幫助球隊拿下勝利。

西苑總教練蔡青峰表示，鶯歌投手球速快，有提醒球員們縮小打擊動作跟球，賴佳豐本來就是球隊中心棒次，雖然這次調整不是很好，但當時下達兩次短打戰術、都點失敗，乾脆讓他打打看、有好的結果。

蔡青峰也點名今天中繼投5.2局無失分的投手江彥漢是大功臣，先發投手尤凱威第一局就被強襲球打到，江彥漢接替後都沒讓對手得分，他表定是明天先發投手，但臨時有狀況、所以今天先讓他上場投。

D組戰況穀保家商昨天擊敗南英商工，今天以10比1、5局擊敗大溪高中取得2勝，平鎮高中昨天擊敗大溪高中，今天以7比0、5局擊敗南英商工也是2勝，穀保、平鎮明天碰頭，勝隊就可以分組第一之姿、直晉8強。

平鎮高中 穀保家商

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