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中職／兄弟與韓職培證英雄隊交手 宋晟睿開轟手感燙

中央社／ 台北21日電
宋晟睿開轟。 擷圖自畫面
宋晟睿開轟。 擷圖自畫面

中職中信兄弟隊自辦熱身賽今天與韓職培證英雄隊交手，兄弟隊野手宋晟睿手感火燙，單場2安、7局敲出3分砲。兄弟投手群輪流登板，洋投泰樂、陳柏豪和林丞軒有掉分，終場以4比5吞敗。

中華職棒中信兄弟隊20歲野手宋晟睿春訓調整狀況不錯，19日隊內賽開轟，今天與韓職培證英雄隊自辦熱身賽，宋晟睿沒有先發出賽，比賽後半段上場手感還是火燙。

宋晟睿6局下球隊0比4落後時率先敲出安打上壘，黃韋盛安打推進，劉貴元敲出二壘打方向滾地球送回第1分，不過韓職培證7局上再拿1分，以5比1領先。

7局下兄弟隊有攻勢，福來喜四壞保送，1人出局後，林吳晉瑋也靠著保送上壘，再靠著滾地球攻佔二、三壘，宋晟睿敲出3分砲，幫助球隊將比數追至1分落後，但兄弟隊攻勢沒有延續、吞下敗仗。

兄弟隊今天比賽由洋投泰樂先發，首局就被首名打者敲出陽春砲，鄭浩均2局接手中繼投2局無失分，陳柏豪4局登板，接連被敲3支安打，包括1發2分砲、失掉3分。

廖乙忠5局接手投1局、徐基麟負責投第6局，兩人都沒有掉分，林丞軒7局登板投球控球稍微有狀況，接連投出3次四壞保送、1次觸身球保送再掉1分，盧孟揚接手止血、沒有多掉分數，楊志龍8局登板、9局蔡齊哲接手關門，沒有多掉分數。

韓職 中信兄弟

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