快訊

雞排妹洩漏手機個資反控陳沂蹭流量 檢：請法官從重量刑

地牛翻身！東部海域發生規模4.8地震 花蓮最大震度3級

棒球／火球男侯羿輔選擇到合庫 教頭看好成國家隊常客

中央社／ 新北21日電
合作金庫成棒隊23歲投手侯羿輔具球速優勢，2022年一度因傷休養約5個月，今年在全越盃台灣甲組成棒邀請賽復出，21日冠軍戰更拿下勝投。 中央社
合作金庫成棒隊23歲投手侯羿輔具球速優勢，2022年一度因傷休養約5個月，今年在全越盃台灣甲組成棒邀請賽復出，21日冠軍戰更拿下勝投。 中央社

合作金庫成棒隊23歲投手侯羿輔具有破150公里球速優勢，去年一度因為椎間盤突出傷勢休養約5個月，全越盃復出，今天冠軍戰拿勝投，總教練王燕國看好他的未來性，有望成國家隊常客。

侯羿輔去年從北市大畢業後，一度有考慮投入中職選秀，後來選擇進到業餘強權合作金庫成棒隊，侯羿輔透露，思考了很久，很慶幸合庫有詢問意願，「在這邊打球如果成功的話、也會比較穩定。」

侯羿輔去年有被選入U23世界盃棒球賽集訓名單，後來因為椎間盤突出傷勢惡化，「每投一球都很痛苦、走路也受到影響」，他坦言甚至有點害怕未來是不是無法繼續打球，謝謝合庫教練團願意讓他安心養傷。

從去年9月休養到今年1月，侯羿輔全越盃成棒賽復出找回好的投球感覺，今天冠軍戰中繼登板投2局無失分、拿下勝投，也幫助球隊奪冠；合庫總教練王燕國表示， 球隊看重侯羿輔的未來性所以延攬他加入，他有球速優勢，如果控球好、多上場比賽磨練經驗，相信未來會是國家隊的常客。

至於侯羿輔目前的定位，王燕國表示，會透過這段時間好好觀察，如果續航力好可以扛先發，如果還不行、因為有球速優勢，未來也可能會成為像王政浩這樣終結者的角色也說不定。

侯羿輔現在還不是合庫正職球員，他表示會全力表現，進到社會隊後發現要學習的東西很多，合庫很多學長國家隊經驗豐富，打球的成熟度跟大學隊很不一樣。

侯羿輔也有觀察陣中學長像是吳昇峰、王政浩和黃健隆等人，「他們投球的想法跟以前看到的不太一樣，感覺不是每一球都硬碰硬、是有在設計打者的感覺」，都是很會玩球的前輩。

侯羿輔也替自己設下短期目標，身體維持好的狀態、不間斷地在場上出賽發揮，也希望可以拚個成棒國手資歷。

球速 王政浩 中職

延伸閱讀

全越盃／合庫力克桃園奪冠 王政浩後援穩守當MVP

全越盃／左投曾盛淳出手角度特殊 鄭達鴻看好挑戰職棒

ChatGPT熱潮 法人看好台積電、創意、廣達、勤誠等受惠

雞蛋國家隊成立2年仍缺蛋挨批 陳吉仲自認：已盡最大力量

相關新聞

中職／悍將3：5不敵龍隊 對外熱身賽打3場還沒贏過

富邦悍將隊、味全龍隊今天進行自辦熱身賽，悍將全場僅5安打，雖一度以3：3追平，龍隊在第8局靠瑪仕革斯・俄霸律尼的高飛犧牲...

棒球／火球男侯羿輔選擇到合庫 教頭看好成國家隊常客

合作金庫成棒隊23歲投手侯羿輔具有破150公里球速優勢，去年一度因為椎間盤突出傷勢休養約5個月，全越盃復出，今天冠軍戰拿...

中職／兄弟與韓職培證英雄隊交手 宋晟睿開轟手感燙

中職中信兄弟隊自辦熱身賽今天與韓職培證英雄隊交手，兄弟隊野手宋晟睿手感火燙，單場2安、7局敲出3分砲。兄弟投手群輪流登板...

全越盃／合庫力克桃園奪冠 王政浩後援穩守當MVP

國內社會隊強權合作金庫成棒隊今天在全越盃成棒賽投打發揮，陳毅宏單場敲3安、王政浩後援穩守，以4比3擊敗桃園市隊、拿下首屆...

日職／火腿教頭親自設計新球衣 網憂：只有新庄剛志能駕馭

日職火腿隊新賽季將啟用花費300億日圓打造的新球場，球團也公布5月13日至18日主題週的球衣，由監督新庄剛志親自設計，新奇的樣式引發日本球迷熱議。 根據日媒報導，球衣的創作主題為「棒球=英雄展現

全越盃／左投曾盛淳出手角度特殊 鄭達鴻看好挑戰職棒

全越盃成棒賽台中市隊投手曾盛淳中繼6局無失分，率隊以2比1擊敗富邦公牛隊、拿下季軍，曾盛淳是左投、出手角度特殊，總教練鄭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦