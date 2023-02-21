棒球／火球男侯羿輔選擇到合庫 教頭看好成國家隊常客

合作金庫成棒隊23歲投手侯羿輔具有破150公里球速優勢，去年一度因為椎間盤突出傷勢休養約5個月，全越盃復出，今天冠軍戰拿勝投，總教練王燕國看好他的未來性，有望成國家隊常客。

侯羿輔去年從北市大畢業後，一度有考慮投入中職選秀，後來選擇進到業餘強權合作金庫成棒隊，侯羿輔透露，思考了很久，很慶幸合庫有詢問意願，「在這邊打球如果成功的話、也會比較穩定。」

侯羿輔去年有被選入U23世界盃棒球賽集訓名單，後來因為椎間盤突出傷勢惡化，「每投一球都很痛苦、走路也受到影響」，他坦言甚至有點害怕未來是不是無法繼續打球，謝謝合庫教練團願意讓他安心養傷。

從去年9月休養到今年1月，侯羿輔全越盃成棒賽復出找回好的投球感覺，今天冠軍戰中繼登板投2局無失分、拿下勝投，也幫助球隊奪冠；合庫總教練王燕國表示， 球隊看重侯羿輔的未來性所以延攬他加入，他有球速優勢，如果控球好、多上場比賽磨練經驗，相信未來會是國家隊的常客。

至於侯羿輔目前的定位，王燕國表示，會透過這段時間好好觀察，如果續航力好可以扛先發，如果還不行、因為有球速優勢，未來也可能會成為像王政浩這樣終結者的角色也說不定。

侯羿輔現在還不是合庫正職球員，他表示會全力表現，進到社會隊後發現要學習的東西很多，合庫很多學長國家隊經驗豐富，打球的成熟度跟大學隊很不一樣。

侯羿輔也有觀察陣中學長像是吳昇峰、王政浩和黃健隆等人，「他們投球的想法跟以前看到的不太一樣，感覺不是每一球都硬碰硬、是有在設計打者的感覺」，都是很會玩球的前輩。

侯羿輔也替自己設下短期目標，身體維持好的狀態、不間斷地在場上出賽發揮，也希望可以拚個成棒國手資歷。