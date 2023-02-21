中職／悍將3：5不敵龍隊 對外熱身賽打3場還沒贏過

富邦悍將隊、味全龍隊今天進行自辦熱身賽，悍將全場僅5安打，雖一度以3：3追平，龍隊在第8局靠瑪仕革斯・俄霸律尼的高飛犧牲打敲回超前分，9局也在兩出局後串聯攻勢，終場以5：3擊敗悍將，悍將目前在對外熱身賽3戰全敗。

悍將前兩局遭龍隊先發投手曹祐齊封鎖，3局上靠王正棠的安打先馳得點，3局下潘奕誠接手投球，曾傳昇、李凱威先後敲安，陳品捷的二壘打先追平，李凱威再靠捕逸跑回超前分，潘奕誠該局因設定用球數已到直接喊卡，並未投完1局。

楊強森把關的5局下，一出局後被羅國龍敲出三壘打，李凱威打向一壘的滾地球，味全龍隊官方粉絲團文字轉播紀錄為二壘打，悍將自家紀錄則記為一壘手蔣智賢的失誤，讓龍隊再跑回第3分。

悍將在第7局靠葉子霆保送、戴云真二壘打攻占二、三壘，劉俊豪、王勝偉連兩棒高飛犧牲打追平，但後續再因控球不穩釀成危機，8局下李建勳以保送開局，劉時豪打向三壘再度形成失誤，後續觸身球、暴投連發，瑪仕革斯・俄霸律尼的高飛犧牲打，助龍隊再取得4：3領先。

9局下吳世豪先連飆2K，接著被林孝程、吳東融連兩棒敲出安打，吳世豪暴投送分後，接下來兩打席都投出保送，未抓下第3個出局數因用球數已到結束比賽。

悍將從17日展開對外熱身賽，首戰以3：11輸給龍隊，19日以0：7不敵經典賽中華隊，今天再度輸在龍隊手下，目前在對外賽事還沒有勝場。