日職／火腿教頭親自設計新球衣 網憂：只有新庄剛志能駕馭
日職火腿隊新賽季將啟用花費300億日圓打造的新球場，球團也公布5月13日至18日主題週的球衣，由監督新庄剛志親自設計，新奇的樣式引發日本球迷熱議。
根據日媒報導，球衣的創作主題為「棒球=英雄展現帥氣的打法」。紅色及黑色展現鬥志，胸口的「V」代表勝利。新庄受訪時表示，「即使是微胖的球員穿起來也能很有型，換上新球衣，能改變感覺和比賽過程。期望穿著這套球衣時，能贏下所有比賽。」
儘管新庄對於自己的設計很有自信，也有一些球迷大讚有創意，不過部分球迷卻表達隱憂：「雖然很新穎，但除了新庄外其他人能駕馭？」、「這個領口可能讓球員運動時不方便」。
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