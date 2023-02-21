快訊

林智堅的台大碩士學位遭撤銷 民眾替他抱不平打官司結果出爐

新冠疫苗接種「常態化」 擬每年一劑、高風險族群兩劑

要懂英日語！台鐵徵車勤服務員起薪僅3萬 挨轟剝削勞工

全越盃／左投曾盛淳出手角度特殊 鄭達鴻看好挑戰職棒

中央社／ 新北21日電
曾盛淳是左投、出手角度特殊，總教練鄭達鴻評價進步多，認為他有挑戰職棒的能力。 中央社
曾盛淳是左投、出手角度特殊，總教練鄭達鴻評價進步多，認為他有挑戰職棒的能力。 中央社

全越盃成棒賽台中市隊投手曾盛淳中繼6局無失分，率隊以2比1擊敗富邦公牛隊、拿下季軍，曾盛淳是左投、出手角度特殊，總教練鄭達鴻評價進步多，認為他有挑戰職棒的能力。

112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽季軍戰，台中市隊今天與富邦公牛隊（台體大）在三重棒球場交手，台中市隊先發投手洪澧濛投到3局有狀況，台中市隊換上曾盛淳中繼登板化解失分危機。

曾盛淳總計用73球中繼投6局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次保送、無失分，展現壓制力，幫助球隊守住平手局面，台中市隊7局拿下致勝分，終場以2比1拿下季軍，曾盛淳是勝投。

曾盛淳曾在2019年投入中職選秀，沒有獲得球隊青睞，待在台中市成棒隊磨練，總教練鄭達鴻表示，曾盛淳是先發型投手，短期比賽安排雙先發，他也都能投出不錯的表現，今天表現也很關鍵。

鄭達鴻稱讚曾盛淳進步很多，尤其是控球準度，自信心也越來越提升，曾盛淳是左投、出手角度稍微側投也是特色，變速球不錯、直球尾勁也好，如果再提升直球速度和球威可以更好，看好他有挑戰職棒的能力。

曾盛淳國小是正投，後來用過下勾和側投姿勢，也可能因為這樣目前的出手角度也跟其他人比較不同，大約比四分之三側投再低一點點。

曾盛淳大學畢業到加入台中市棒球隊前半年出現「投球失憶症」，他感謝教練團協助調整，鼓勵他不要想太多、平常心，才能慢慢在投手丘上找回自信，至於是否會再挑戰中職選秀，他表示先把自己準備得更好一點，其他的順其自然。

鄭達鴻 中職

延伸閱讀

管中閔覓得新職轉戰職棒？ChatGPT曝更驚人答案：他是管仲

ChatGPT熱潮 法人看好台積電、創意、廣達、勤誠等受惠

MLB／「練球吃飯都跟翔平在一起」 天使左投被看好突破

中職／職棒星二代 滿載溫馨與期待的血脈傳承

相關新聞

中職／美權威網站國際球員排名有他 曾峻岳被注意到了

權威棒球數據網站FanGraphs公布最新國際球員排名，富邦悍將隊21歲火球男曾峻岳首度入列，也是這份榜單中的唯一台灣代...

全越盃／左投曾盛淳出手角度特殊 鄭達鴻看好挑戰職棒

全越盃成棒賽台中市隊投手曾盛淳中繼6局無失分，率隊以2比1擊敗富邦公牛隊、拿下季軍，曾盛淳是左投、出手角度特殊，總教練鄭...

全越盃／台中市隊季軍 鄭達鴻推薦張正偉拚亞運

全越盃成棒賽台中市隊由新任總教練鄭達鴻領軍，今天季軍戰與富邦公牛交手，台中市隊曾盛淳中繼6局無失分，率隊以2比1拿下季軍...

中職／桃猿主場開幕戰球衣曝光 強調是勝利的「藍」

樂天桃猿隊今年主場開幕戰球衣曝光，球團今天公布新球季「樂猿卡」申購辦法，申辦禮為開幕戰球員同款球衣，猿隊將穿著「Read...

木棒聯賽／東體陽益政先發勝 盼挾螃蟹球優勢挑戰中職

高中木棒聯賽第3階段今天開打，台東體中投手陽益政6局才被敲出首支安打，先發好投率隊以4比0擊敗羅東高工；陽益政畢業欲挑戰...

中職／推坑歐晉改名先不跟進 宋文華：他打得好再考慮

去年旅美回歸的宋文華，今年迎接在中職的第一個完整賽季，期許自己爭取先發輪值一席之地，他自認投球特質適合先發，「自己的優勢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦