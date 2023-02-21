全越盃／左投曾盛淳出手角度特殊 鄭達鴻看好挑戰職棒

全越盃成棒賽台中市隊投手曾盛淳中繼6局無失分，率隊以2比1擊敗富邦公牛隊、拿下季軍，曾盛淳是左投、出手角度特殊，總教練鄭達鴻評價進步多，認為他有挑戰職棒的能力。

112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽季軍戰，台中市隊今天與富邦公牛隊（台體大）在三重棒球場交手，台中市隊先發投手洪澧濛投到3局有狀況，台中市隊換上曾盛淳中繼登板化解失分危機。

曾盛淳總計用73球中繼投6局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次保送、無失分，展現壓制力，幫助球隊守住平手局面，台中市隊7局拿下致勝分，終場以2比1拿下季軍，曾盛淳是勝投。

曾盛淳曾在2019年投入中職選秀，沒有獲得球隊青睞，待在台中市成棒隊磨練，總教練鄭達鴻表示，曾盛淳是先發型投手，短期比賽安排雙先發，他也都能投出不錯的表現，今天表現也很關鍵。

鄭達鴻稱讚曾盛淳進步很多，尤其是控球準度，自信心也越來越提升，曾盛淳是左投、出手角度稍微側投也是特色，變速球不錯、直球尾勁也好，如果再提升直球速度和球威可以更好，看好他有挑戰職棒的能力。

曾盛淳國小是正投，後來用過下勾和側投姿勢，也可能因為這樣目前的出手角度也跟其他人比較不同，大約比四分之三側投再低一點點。

曾盛淳大學畢業到加入台中市棒球隊前半年出現「投球失憶症」，他感謝教練團協助調整，鼓勵他不要想太多、平常心，才能慢慢在投手丘上找回自信，至於是否會再挑戰中職選秀，他表示先把自己準備得更好一點，其他的順其自然。