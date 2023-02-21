全越盃／台中市隊季軍 鄭達鴻推薦張正偉拚亞運

全越盃成棒賽台中市隊由新任總教練鄭達鴻領軍，今天季軍戰與富邦公牛交手，台中市隊曾盛淳中繼6局無失分，率隊以2比1拿下季軍；鄭達鴻領軍重球隊氣氛，也推薦張正偉拚亞運。

112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽季軍戰今天在三重棒球場舉行，台中市成棒隊前總教練張家浩赴味全龍隊擔任二軍總教練，由原本的首席教練鄭達鴻接任總教練，全越盃也是「鄭總」接任後首個盃賽。

今天季軍戰台中市隊與富邦公牛（台體大）前6局打完兩隊1比1僵持不下，台中市隊7局靠著保送、張正偉安打推進，再靠著高飛犧牲打送回致勝分。

台中市隊投手曾盛淳3局登板中繼，投6局僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次四壞保送、無失分，展現壓制力，幫助球隊拿下勝利，也拿下勝投。

鄭達鴻表示，今年初接到接任總教練的訊息，之前擔任首席教練時就有慢慢做球隊整合的工作，接下總教練也比較順手，擔任總教練一定要給自己壓力才會成長，掌握球員的缺失，才能在平常練習中修正。

鄭達鴻領軍強調球隊氣氛，「我要求態度和尊重很重要」。領軍首個盃賽率隊拿下季軍，鄭達鴻表示，成績算不錯了，這個比賽受邀參賽的球隊強度都不錯。

台中市隊陣中36歲職棒退役野手張正偉此次打擊狀況也調整不錯，今天單場3打數敲出1支安打，鄭達鴻大力向亞運成棒隊教練團推薦，以張正偉的狀況還可以再打，「多一個像他這樣的球員，可以帶領學弟。」

張正偉2021年底遭富邦悍將隊釋出，他笑說，已經這個年紀了，職棒應該沒機會了，有機會拚國家隊（亞運），也算給自己一個目標。