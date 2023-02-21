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中職／桃猿主場開幕戰球衣曝光 強調是勝利的「藍」
樂天桃猿隊今年主場開幕戰球衣曝光，球團今天公布新球季「樂猿卡」申購辦法，申辦禮為開幕戰球員同款球衣，猿隊將穿著「Ready勝色」球衣上陣，為藍色與紅色搭配的戰袍。
2023年「樂猿卡」將在2月23日中午12點起於樂天市場開放申購，申辦禮推出開幕戰球員同款「Ready勝色」球迷版球衣及球帽組，預計3月20日起陸續出貨。
球團表示，不同於其他常見的藍，猿隊主場開幕戰限定將穿著「勝色」上陣，「勝色」存在感十足，代表「勝利」與勇敢樂天，勝色搭配樂天紅，預告今年為爭奪總冠軍做好準備。
2023年樂猿卡有效期限至2024年2月29日，會費為2900元，贈品球衣提供三種尺寸選擇 (M／XL／2L)，球帽則採可調式，更多申辦相關福利、權益詳見官網（https://bit.ly/2023RMcard）。
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