木棒聯賽／東體陽益政先發勝 盼挾螃蟹球優勢挑戰中職

高中木棒聯賽第3階段今天開打，台東體中投手陽益政6局才被敲出首支安打，先發好投率隊以4比0擊敗羅東高工；陽益政畢業欲挑戰中職選秀，球的尾勁佳和拿手螃蟹球是優勢。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽程今天開打，總計16支球隊分4組比賽，各組前3名晉級第4階段12強賽，分組第1直接取得8強門票；台東體中與普門中學、羅東高工、壽山高中同在A組。

台東體中先發投手陽益政今天前3局讓羅東高工打者9上9下，4局投出保送，但接著連抓3個出局數，沒釀成失分危機，直到6局2人出局後才被敲出第1支安打，6局被最後一名打者敲出的平飛球打中肩膀，球彈起由二壘手接殺、完成投球任務。

陽益政今天總計用76球投6局，僅被敲出1支安打，送出7次三振、1次四壞保送，無失分，展現壓制力，李育朋後援投1局讓對手3上3下，兩人聯手沒失分，幫助球隊拿下勝利。

台東體中今天1局靠著對手單局2失誤，沒有安打就拿下1分，3局再靠著滿壘時選到保送擠回第2分，4局則是利用觸身球保送、安打、滾地球跑回第3分，6局陽念祖適時二壘打，替球隊多添1分保險分。

陽益政今天先發6局無失分拿下勝投，他接受轉播訪問時表示，比賽過程中一度球路偏高，也是受到投手丘高度不習慣的影響，投到5局過後有意識到還沒有被敲出安打，本來想要拚看看投完7局，但6局被球打到、所以提前退場休息。

陽益政少棒時期有U12世界盃國手資歷，今年高三畢業也有意挑戰中職選秀，拿手球路是螃蟹球，高中球速也有進步，目前最快球速已突破140公里，他自評優勢是球的尾勁和變化球好，希望木棒聯賽投出好表現拚身價。

孫易磊致勝安、林盛恩穩守 木棒聯賽穀保勝南英

高中木棒聯賽第3階段今天開打，穀保家商與南英商工交手，兩隊前5局僵持不下，穀保6局下靠著孫易磊適時安打送回致勝分，林盛恩後援1.2局穩守，終場以2比1拿下勝利。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段今天開打，穀保家商與南英商工、平鎮高中、大溪高中同在D組，分組前3名晉級第4階段12強賽，分組第1名直晉8強。

穀保家商今天與南英商工交手，南英1局上就有攻勢，1人出局後靠著內野安打、失誤跑回第一分，穀保1局下追分，靠著簡煜恩三壘打、林佳緯二壘打送回追平分。

兩隊前5局打完1比1僵持不下，6局下穀保再起攻勢，許子謙率先敲出二壘打，1人出局後孫易磊補上安打，送回球隊超前分。

穀保先發投手張峻瑋今天投5局僅被敲出1支安打，投出2次四壞保送、8次三振，失掉1分非責失分，陳睦衡中繼投0.1局，林盛恩後援1.2局沒被敲出安打，投出2次三振，兩任投手都沒有再多掉分數，替球隊守住勝利，林盛恩拿下勝投。

平鎮高中今天與大溪高中交手，平鎮先發投手陽念希投4局被敲出3支安打，沒有四壞保送，投出4次三振，失掉1分責失分、拿下勝投。

今天兩隊2局打完1比1平手，平鎮3局下抓準大溪投手、守備都有狀況，單局4安、2保送、1次守備失誤，一口氣攻下4分奠定勝基，4局再靠著接連安打、暴投拿下2分。

大溪5局上追回1分，平鎮5局下靠著陳致語適時安打，一棒2分幫助球隊拉開領先差距，終場以9比2、5局提前拿下比賽勝利。