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中職／推坑歐晉改名先不跟進 宋文華：他打得好再考慮

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊投手宋文華。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊投手宋文華。記者陳宛晶／攝影

去年旅美回歸的宋文華，今年迎接在中職的第一個完整賽季，期許自己爭取先發輪值一席之地，他自認投球特質適合先發，「自己的優勢在中繼可能不會發揮得太好。」轉頭看向身後的古林睿煬，「不像他那麼厲害，如果有他那樣的能力，當然（什麼位置）都可以。」

宋文華去年下半季加入獅隊陣營，目前在春訓調整進度偏慢，他透露：「因為很久沒有先發，目標是投完整季，所以希望不要著急。」他自己傾向先發，教練團也設定這個方向，他自評現有能力在於投球策略、對決打者的方式，而非球速，若在比賽後半以中繼之姿上場，較難發揮自己的優勢。

先發輪值還有洋投在，要搶下一軍輪值難度高，宋文華也知道，「如果球隊需要我去中繼，也是要上場幫助球隊比較重要。」

球季外的時間，鄭浩均住在他家裡一起訓練，宋文華透露：「有看到他去年對富邦那場比賽，表現很好，一起練球時也會交流一些想法，互相學習。」

有趣的是，他先前推坑好友、味全龍隊歐晉改回原名「瑪仕革斯．俄霸律尼」，歐晉真的去改了後也通知他一聲，問他要不要改，宋文華回應他：「沒有啊！你打得好我再來考慮。」

宋文華笑說，改名很多證件都要改，有點麻煩，先觀察歐晉改名後的今年球季表現再來考慮要不要改，而且自己的原名有彈舌、氣音也是個問題。

宋文華 古林睿煬

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