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棒球／LLB選拔賽台東登場 宋文華憶威廉波特有一點可惜
謝國城盃全國少棒／青少棒錦標賽即將於3月中、4月初於台東開打，今天在賽事宣告記者會上，參加過世界賽的古林睿煬、宋文華作為「大學長」出席，鼓勵選手享受棒球帶來的樂趣，不要被名次限制了快樂。
由台灣世界少棒聯盟（TLLB）、台東縣政府及謝國城棒球文教基金會共同主辦，112年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽、112年謝國城盃全國青少棒錦標賽今年將持續在台東舉辦，少棒於3月18日到26日率先登場，青少棒則在4月8到16日進行，冠軍球隊獲得參加世界少棒聯盟亞太區錦標賽的資格，若擊敗亞洲列強，將代表亞太區前往美國挑戰世界冠軍。
少棒共計15縣市參賽，青少棒則還在報名中，今年將有離島縣市參賽（金門縣及澎湖縣），「離島新兵」的加入，為比賽增添更多可看性，初登板也備受矚目。
賽事宣告記者會邀請宋文華及古林睿煬分享前往美國參賽的經驗，宋文華回憶小時候由於很多少棒比賽接著打，一開始打謝國城盃時還沒有太多想法，差不多到4強賽時才知道，贏了可以出國，更有動力想要拿到冠軍。
回憶當時到國外比賽，宋文華說：「印象最深的是，每天早上都要去選手村樓上打公共電話，輸入一串號碼才能打電話回家。」他也有暖心提醒，當時他們打威廉波特，「不管是教練、外界都會說，希望我們可以拿到冠軍，每天去想覺得壓力很大，但看外隊都很開心，看他們享受選手村設施、在場上很多微笑，覺得我們當時有點可惜，被名次限制了打棒球的快樂。」
古林睿煬則對當時在選手村吃到培根、香腸印象最深，「小朋友吃到這個就很開心，但吃到後面都膩了。」他回想第一次看到外國選手，本來被對手身形嚇到，擔心打不打得贏，「後面發現雖然我們身材不起眼，但有能力和他們拚一拚。」他也鼓勵小選手，追求名次同時，不要忘了享受棒球帶來的樂趣。
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