中職／前幾年衝很快一半就沒了…古林睿煬想要強勢收尾

統一獅隊少年強投古林睿煬去年因傷提前「關機」，整季只在一軍先發12場、62局，談到今年球季目標，他記取教訓，「我今年是覺得怎麼開始不重要，重要的是最後還可以在那個位置上。」

古林睿煬過去在春訓起步快，曾為自己成功爭取到開幕戰先發的位置，但如何延續整季的強勢表現，一直是他的待解課題，去年就因肩膀不適提前結束賽季，也因考量到投球強度要在經典賽重建到比賽階段有疑慮，並未被納入此次中華隊名單中。

古林睿煬目前尚未進入實戰投打，目標仍是朝趕上開季準備，但他不給自己預設立場，「我的想法是來不及就來不及，前面幾年都是衝很快，但一半就結束了。」過去虎頭蛇尾的原因出在哪裡？他說都有思考、也從訓練著手，「但有些事情不是那麼容易避免，也找不出原因在哪。」

他自我剖析，自己具備某些較好的條件，像是球速快、活動度比較大，投球強度比較高，但那些條件也可能是造成受傷的原因之一，「自己也還在找平衡點，有時會思考是不是要修正什麼，但目前是沒有這樣的計畫，再把自己練強壯一點，看是不是問題就會不見。」

總教練林岳平目前執掌經典賽中華隊兵符，是否有遠端遙控、關心他的訓練狀況？古林睿煬笑說：「他應該煩惱那邊就一個頭兩個大了」，隨後自我對話起來，「加油點啊！不要讓他擔心。」