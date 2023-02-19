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中職／林子崴中繼演9上9下 熱身賽桃猿勝雄鷹

中央社／ 台北19日電
林子崴。 樂天桃猿臉書
林子崴。 樂天桃猿臉書

中職第6隊台鋼雄鷹隊今天在澄清湖球場自辦熱身賽，迎戰樂天桃猿隊，桃猿全場敲出11支安打，其中宋嘉翔演出3安猛打賞，林子崴中繼演出9上9下，最終4比2擊敗雄鷹。

今天是台鋼雄鷹隊第2場自辦熱身賽，雄鷹隊總教練洪一中率隊與前東家桃猿隊交手。這場也是桃猿隊從石垣島交流賽回來後，首場對外熱身賽。

桃猿隊在3局上展開攻勢，宋嘉翔敲二壘安打後，林政華再敲出安打送回1分；6局上桃猿隊攻下大局，林政華、郭永維敲安打後，廖健富選到保送形成滿壘，藍寅倫先敲出1打點安打，邱丹再敲安打帶有2分打點，桃猿隊取得4比0領先。

雄鷹隊在8局下展開反攻，洪瑋漢敲安打、紀慶然敲二壘安打，形成二、三壘有人後，張肇元補上安打，追回2分。不過最終桃猿隊仍以4比2擊敗雄鷹隊，宋嘉翔有3安猛打賞表現。

桃猿隊今天推出賴知頎先發，投3局沒有被敲出安打，四壞球、觸身球保送各出現1次，送出1次三振，沒有失分；之後推出張梓軒投1局無失分，林子崴投3局演出9上9下，送出4三振好投，封鎖雄鷹隊打線；接著蘇俊羽投1局失2分，邱駿威投1局3上3下，無失分。

雄鷹隊此戰則是推出去年U23國手陳宇宏先發，投3局被敲出3支安打，出現1次觸身球保送，失掉1分；接著鄧佳安接替投2局沒有失分，陳柏清投1局失3分；之後有職棒經驗的洪聖欽、張竣凱、楊達翔各投1局都沒有掉分。

台鋼雄鷹 林子崴

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